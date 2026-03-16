Votantes se preparan para acudir a las urnas en las primaria demócratas de Illinois

Los votantes demócratas de Illinois participarán el martes en las elecciones primarias de mitad de mandato para el Partido Demócrata, en una jornada destacada por la ausencia de titulares en cargos clave, lo que garantiza un cambio en la representación del estado ante el Congreso de los Estados Unidos.

La salida del senador Dick Durbin, quien ha decidido retirarse, abrirá una competencia por el Senado que no se veía en décadas. Los ciudadanos de Illinois tendrán la posibilidad de protagonizar un relevo generacional, destacó a ABC News el profesor de ciencias políticas de la Universidad Northwestern, Alvin Tillery, quien agregó que “un senador de la generación del baby boom se retira y tres miembros de la Generación X, con una larga trayectoria política, aspiran al puesto”.

Tillery, quien también se desempeña como estratega demócrata fuera de este estado, subrayó la importancia del evento al señalar que “podrían pasar otros 20 o 30 años antes de que tengamos una contienda por el Senado tan competitiva en Illinois”.

Vacantes en la Cámara de Representantes

Además del puesto en el Senado, cinco escaños de la Cámara de Representantes quedarán disponibles. Los distritos 4, 7 y 9 enfrentan jubilaciones de sus representantes actuales. Por su parte, los distritos 2 y 8 quedarán libres debido a que sus titulares han optado por postularse a la cámara alta.

En la carrera demócrata hacia el Senado, el representante Raja Krishnamoorthi destaca por su capacidad económica. Según los informes de financiación de campaña, el actual representante del 8.º distrito ha acumulado más de $30 millones de dólares.

“Soy el único con experiencia en enfrentarme a acosadores y personas malintencionadas, y haberlo hecho con éxito, y ahora tengo que enfrentarme a Donald Trump” señaló Krishnamoorthi en declaraciones a ABC, donde acotó que su ventaja financiera le proporciona un “cierto grado de independencia que quizás nadie más tiene en esta contienda”.

¿Quiénes son los aspirantes republicanos?

En el bando republicano, figuras como la abogada Jeannie Evans y el exdirigente Don Tracy buscan la nominación. Sin embargo, el Cook Political Report define esta contienda como un territorio sólidamente demócrata.

La jornada electoral también incluye primarias para otros cargos estatales y para la gobernación, donde el actual gobernador, JB Pritzker, no presenta oposición dentro de su partido.

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