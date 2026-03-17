Congreso cita a Pam Bondi por la gestión del caso Jeffrey Epstein

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, deberá comparecer el próximo 14 de abril ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, después de que los legisladores aprobaran una citación para que explique la gestión del caso de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia.

La convocatoria fue anunciada este martes y forma parte de una revisión legislativa sobre el manejo federal de la investigación relacionada con Epstein, quien murió en prisión en 2019, y con su asociada Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel.

El presidente del comité, el republicano James Comer, indicó en la carta de citación que el Congreso analiza la posible gestión inadecuada de la investigación y el cumplimiento de la legislación que regula la transparencia de los archivos vinculados al caso.

“Como Fiscal General, usted es directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y decisiones del Departamento con respecto a la divulgación de archivos de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, y por lo tanto, el Comité cree que usted posee información valiosa sobre estos esfuerzos”, dijo Comer.

“Completamente innecesario”

La decisión generó una respuesta inmediata desde el Ejecutivo. Un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación como “completamente innecesaria”, según informó CNN.

Por su parte, el principal demócrata del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García, acusó a Bondi de liderar un “encubrimiento por parte de la Casa Blanca que ha ocultado los archivos completos de Epstein, ignorando tanto la citación del Comité de Supervisión como la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”.

“Basta de mentiras. Basta de distracciones. Queremos la verdad y justicia para las víctimas”, añadió García.

Hasta el momento no se ha confirmado si la fiscal general acudirá voluntariamente o si comparecerá en la fecha establecida.

En audiencias previas, Bondi ya defendió la actuación del Gobierno respecto al caso y afirmó que no existen pruebas de que el presidente haya cometido delito alguno, en un debate que ha reavivado el escrutinio político sobre la transparencia de los archivos relacionados con la investigación.

La investigación legislativa sobre el caso Epstein ha incluido otras citaciones a figuras políticas de alto perfil. Entre ellas figuran el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en el marco de las indagaciones del comité.

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