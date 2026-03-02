El Congreso publica los videos de las declaraciones de Bill y Hillary Clinton sobre Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicó este lunes los videos de las declaraciones de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y del expresidente Bill Clinton en la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Las declaraciones, grabadas los días 26 y 27 de febrero de 2026, ya están disponibles en el sitio web del comité. La audiencia se realizó en Chappaqua, Nueva York.

Según el material publicado, el exmandatario confirmó que viajó en el avión de Epstein a inicios de la década de 2000 en un desplazamiento vinculado a la Fundación Clinton, previo a que el financista fuera acusado penalmente.

El demócrata también reiteró que desconocía entonces los delitos que posteriormente salieron a la luz.

Por su parte, la exsecretaria de Estado sostuvo que no recuerda haber conocido a Epstein en persona, aunque reconoció haber coincidido en eventos con su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual.

Efecto de la publicación

En el caso de Bill Clinton, su comparecencia marcó la primera vez que un expresidente de los EE.UU. es llamado a rendir testimonio en un caso de alto impacto como el de Epstein. El demócrata ha salido en varias de las fotografías del caso.

Tras comparecer durante varias horas, el expresidente defendió su colaboración con la investigación. “Aunque mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz… ofrecí lo poco que sé, con la esperanza de que ayudara a prevenir que algo así vuelva a suceder”, escribió en la red social X.

El exmandatario también expresó su deseo de que la difusión del material tenga un efecto más amplio: “Cuando se publique el video de mi testimonio de hoy, espero que motive a todos a presentarse ante el Congreso y decir lo que saben. Espero que motive al Departamento de Justicia a publicar finalmente todos los archivos”.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

El comité informó que las transcripciones oficiales de las entrevistas se harán públicas más adelante, una vez completado el proceso de revisión por las partes involucradas.

Hasta ahora, ninguno de los Clinton ha sido acusado de delito alguno en relación con el caso.

