Corte Suprema evaluará fin del TPS para migrantes de Haití y Siria impulsado por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará en abril los argumentos sobre la iniciativa del gobierno de Donald Trump para poner fin a las protecciones legales que amparan a personas que huyen de guerras, desastres naturales y crisis políticas en distintos países, entre ellos Haití y Siria.

Mientras se prepara para revisar el caso, el máximo tribunal decidió el lunes no levantar de inmediato esas protecciones, lo que permite que cientos de miles de beneficiarios sigan viviendo y trabajando legalmente en el país por ahora, publicó la agencia AP.

Se espera que la decisión final llegue semanas o meses después de la audiencia.

El caso se enmarca en la ofensiva más amplia del gobierno de Trump contra programas migratorios.

En una decisión previa, la Corte, de mayoría conservadora, ya había permitido la eliminación del Estatus de Protección Temporal para unos 600,000 venezolanos, dejándolos expuestos a una posible deportación mientras continúan sus demandas judiciales.

Como es habitual en este tipo de resoluciones de emergencia, el tribunal no explicó su razonamiento.

La administración recurrió al Supremo tras fallos de tribunales inferiores que bloquearon la cancelación inmediata del TPS para unos 350,000 haitianos y 6,000 sirios.

El Departamento de Justicia sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad exclusiva sobre este programa, concebido como una medida temporal, y pidió a los jueces que emitan un fallo amplio que limite la capacidad de los tribunales para intervenir en estas decisiones.

“El intento de los tribunales inferiores de bloquear iniciativas del poder ejecutivo causa daños concretos al interés nacional y a las relaciones exteriores”, argumentó el procurador general D. John Sauer en documentos judiciales.

En contraste, abogados de inmigración aseguran que las condiciones en los países afectados siguen siendo extremadamente peligrosas. Sobre Haití, señalaron que el país atraviesa una crisis profunda, con violencia generalizada, escasez de servicios básicos y desplazamientos masivos.

También citaron reportes según los cuales cuatro mujeres haitianas fueron halladas muertas meses después de haber sido deportadas desde Estados Unidos.

Lupe Aguirre, directora del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, afirmó que los sirios sienten alivio por la continuidad temporal de la protección, aunque cuestionó que el Supremo intervenga antes de que el proceso concluya en instancias inferiores.

Tribunales en Nueva York y Washington D.C. habían ordenado mantener las protecciones mientras se resolvían las demandas. Uno de ellos incluso sugirió que la decisión de eliminar el TPS para haitianos pudo estar influida por “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”, en referencia, entre otros elementos, a declaraciones hechas por Trump durante su campaña.

En total, cerca de 1.3 millones de personas se han beneficiado del TPS, un programa creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por conflictos o desastres. La protección se otorga por periodos de 18 meses y permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque no ofrece un camino hacia la ciudadanía.

El gobierno federal ha defendido que las condiciones en algunos de esos países han mejorado y ha rechazado que factores raciales influyan en sus decisiones.

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