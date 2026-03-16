Juez ordena a ICE liberar a periodista Estefany Rodríguez con fianza de $10,000 dólares

Un juez de inmigración ordenó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberar bajo fianza a la periodista Estefany Rodríguez, detenida en Nashville, Tennessee.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organización que ha estado asesorando a la familia de Rodríguez, celebró la orden de este lunes e instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a liberarla de inmediato y sin condiciones.

“El lunes, un juez de inmigración ordenó la liberación de la periodista bajo una fianza de $10,000 dólares, una cantidad inusualmente alta”, indicó el CPJ.

Katherine Jacobsen, coordinadora del programa del CPJ para EE.UU., Canadá y el Caribe, criticó el monto de la fianza.

“Nos alienta ver que se ordenó la liberación de Estefany Rodríguez de la custodia del ICE en su audiencia de fianza, pero nos preocupa que la fianza sea inusualmente alta”, dijo. “Su equipo debe poder pagar la fianza de inmediato y Rodríguez debe ser liberada sin demora”.

Jacobsen alertó que el DHS está utilizando el sistema migratorio para impedir el ejercicio de la Primera Enmienda.

“El Departamento de Seguridad Nacional y sus organismos afines se utilizan cada vez más para controlar los derechos de la Primera Enmienda, incluida la libertad de prensa”, acusó. “El arresto de Rodríguez es el ejemplo más reciente de un patrón preocupante”.

Rodríguez es una periodista que huyó de su Colombia en 2021 tras recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo periodístico, se recordó.

“Solicitó asilo en Estados Unidos y se encontraba legalmente en el país al momento de su detención”, indica el CPJ.

El DHS afirmó a este diario que Rodríguez ingresó a EE.UU. en 2021 con visa de turista, la cual dejó vencer. La periodista solicitó visa, pero además tiene un proceso de Green Card por matrimonio.

“Los abogados de Rodríguez argumentan que su detención se debió al ejercicio de sus derechos de la Primera Enmienda, incluido su trabajo como periodista”, acota el CPJ.

Hay todavía pendiente una audiencia de ‘habeas corpus’ el martes, ya que su defensa argumenta que ICE no tenía elementos para detener, sin orden judicial, a Rodríguez.

Persecución de la prensa

El CPJ indicó que tiene documentado un patrón de acciones del DHS que limitan los derechos de la Primera Enmienda, debido a acciones contra varios periodistas.

Agregó que funcionarios del DHS le dijeron al CPJ que Rodríguez es “una inmigrante ilegal”, además de “afirmar falsamente que una solicitud de tarjeta de residencia pendiente y una autorización de trabajo no otorgan a una persona estatus legal para estar en el país”.