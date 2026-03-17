Costco vs. Target: dónde gastas menos al comprar productos básicos

Comparar precios entre supermercados puede marcar una gran diferencia en el presupuesto familiar. Un análisis reciente de productos básicos revela que tanto Costco como Target tienen ventajas dependiendo del tipo de compra, especialmente cuando se trata de comprar al mayoreo o productos perecederos.

Costco domina en varios productos esenciales

En productos de uso diario, Costco muestra precios significativamente más bajos en varias categorías clave.

Por ejemplo, los huevos cuestan $2.92 por docena en Costco, frente a $5.29 en Target, lo que representa una diferencia cercana al 45%.

Este ahorro puede acumularse rápidamente, ya que gastar $2 menos por docena equivale a más de $100 al año si se consume una caja semanal.

En papel higiénico, Costco también tiene ventaja con un precio de $1.13 por rollo, comparado con $1.66 en Target.

Incluso su marca propia Kirkland reduce el costo a $0.83 por rollo, lo que puede representar ahorros de hasta 30% en el largo plazo.

Otros productos donde Costco ofrece mejores precios incluyen:

–Toallas de papel: $1.99 por rollo vs. $2.64 en Target

–Pan integral: $3.06 vs. $3.69 (alrededor de 17% más barato)

–Arroz: $1.12 por libra vs. $2.10 en Target

–Jabón en barra: $0.97 vs. $1.62

–Pasta dental: $3.19 por tubo vs. $4.99

–Detergente: $0.14 por carga vs. $0.15

–Manzanas Honeycrisp: $2.13 por libra vs. $3.34 (36% más barato)

–Bolsas de basura: $0.10 por bolsa vs. $0.18

En muchos de estos casos, la compra en volumen es clave para lograr estos precios más bajos.

Target gana en productos perecederos

A pesar de las ventajas de Costco, Target supera en algunos productos, especialmente aquellos que tienen menor tiempo de vida.

Por ejemplo, la leche cuesta $2.69 por galón en Target, frente a $3.22 en Costco.

También el aceite de cocina resulta más barato en Target, con un precio de $0.11 por onza líquida, en comparación con $0.14 en Costco.

Esto se debe a que productos como la leche o el aceite pueden echarse a perder más rápido, por lo que comprar grandes cantidades no siempre es la mejor opción.

Empate en algunos productos

En ciertos casos, ambos supermercados ofrecen precios prácticamente iguales.

Por ejemplo, la mezcla de vegetales congelados cuesta $0.11 por onza tanto en Costco como en Target.

En estos casos, la decisión depende más del espacio en el congelador o la preferencia de marca que del precio.

Comprar al mayoreo: ahorro vs. consumo

Uno de los factores más importantes al comparar Costco y Target es el volumen de compra.

Costco ofrece mejores precios en muchos productos porque vende en grandes cantidades, lo que puede generar ahorros importantes a largo plazo.

Sin embargo, este modelo funciona mejor para productos que no caducan rápidamente, como papel higiénico, detergente o bolsas de basura.

En cambio, para productos perecederos o de consumo lento, Target puede resultar más conveniente al permitir comprar en menor cantidad y evitar desperdicio.

La decisión depende del tipo de compra

En general, Costco resulta más económico en la mayoría de los productos básicos, especialmente si se compran en grandes cantidades y se consumen con regularidad.

Por otro lado, Target puede ser una mejor opción para productos frescos o de consumo inmediato.

La clave está en combinar ambas estrategias: aprovechar los precios bajos de Costco en productos duraderos y recurrir a Target para compras más pequeñas y frescas.

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