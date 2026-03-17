Cuáles son los mejores supermercados para comprar pollo

El pollo es la carne más consumida en Estados Unidos, gracias a su precio accesible y versatilidad en la cocina. Sin embargo, no todo el pollo que se vende en supermercados tiene la misma calidad, por lo que elegir bien dónde comprar puede marcar una diferencia tanto en sabor como en costo.

Expertos en carnicería señalan que, aunque las tiendas especializadas suelen ofrecer mayor transparencia, también es posible encontrar pollo de buena calidad en supermercados si se sabe qué buscar.

Las mejores cadenas para comprar pollo

De acuerdo con Judy Yao, carnicera profesional y responsable de comercio electrónico en Savenor’s Butchery, hay dos cadenas que destacan por la calidad de su pollo: Whole Foods y Wegmans.

La especialista explicó a Food & Wine: “Whole Foods tiene un proceso de abastecimiento bastante bueno. Por ejemplo, suelen tener pollo Bell & Evans y otros que están libres de antibióticos. También puedes encontrar productos de buena calidad en Wegmans”.

Además, destacó que las grandes cadenas suelen ofrecer opciones de mayor calidad, como pollo orgánico o procesado con técnicas especiales.

“Creo que las grandes cadenas normalmente sí tienen opciones. Por lo general cuentan con pollo enfriado por aire y al menos una opción de pollo orgánico”, señaló Yao.

Variedad y volumen, claves para mejores opciones

Uno de los factores más importantes al elegir dónde comprar pollo es la variedad.

Yao explica que una mayor oferta de marcas y tipos de producto aumenta las probabilidades de encontrar opciones certificadas como orgánicas o con mejores estándares de producción.

“Las grandes cadenas normalmente tienen más variedad, así que puedes encontrar opciones con indicadores de pollo de alta calidad”, señaló.

Además, supermercados como Whole Foods –con más de 500 tiendas en Estados Unidos– y Wegmans –con 114 sucursales en ocho estados– compran grandes volúmenes de producto, lo que les permite mantener precios competitivos.

Cómo identificar pollo de mejor calidad

Al comprar pollo, los consumidores suelen encontrarse con etiquetas como ‘sin hormonas’ o ‘natural’, que pueden resultar confusas.

Según Yao, algunas de estas etiquetas pueden ser engañosas.

Explicó que términos como ‘libre de hormonas’ no representan una ventaja real, ya que el uso de hormonas en la producción de pollo está prohibido en Estados Unidos desde la década de 1950.

Sobre otras etiquetas, agregó: “‘Criado en pastura’ realmente solo significa que tienen acceso a un área exterior, pero no es necesariamente como la imagen ideal de gallinas en un campo abierto”.

En cambio, recomendó enfocarse en certificaciones más confiables.

“Afortunadamente, el término orgánico es muy estricto para obtenerse. El alimento debe ser orgánico y cubre buenas prácticas de crianza. Es una etiqueta en la que puedes confiar”, explicó.

También sugirió buscar pollo etiquetado como ‘air-chilled’, un método de enfriamiento con aire en lugar de agua, que ayuda a conservar mejor el sabor y la textura.

“No es infalible al 100%, pero combinar la etiqueta de air-chilled con certificaciones confiables es una buena forma de cubrirte”, recomendó.

Dónde encontrar pollo orgánico más barato

El precio del pollo orgánico puede variar según la tienda.

En cadenas como Whole Foods y Wegmans, el precio del pollo orgánico sin hueso y sin piel ronda los $7.99 y $8.69 por libra, respectivamente.

En comparación, Kroger ofrece este tipo de producto por aproximadamente $8.99 por libra, mientras que Walmart tiene opciones desde $6.75 por libra.

Para quienes buscan ahorrar aún más, las tiendas de venta al mayoreo ofrecen mejores precios.

Costco vende paquetes de seis libras de pechuga de pollo orgánico a un precio aproximado de $4.74 por libra, mientras que Sam’s Club ofrece precios cercanos a $5.93 por libra.

Otra forma de reducir el gasto es elegir cortes con hueso.

Por ejemplo, Wegmans vende paquetes familiares de piernas de pollo orgánico ‘air-chilled’ por alrededor de $2.89 por libra, una de las opciones más económicas dentro de esta categoría.

Una decisión entre calidad y presupuesto

Elegir dónde comprar pollo implica encontrar un equilibrio entre calidad, precio y disponibilidad.

Aunque las carnicerías especializadas siguen siendo una opción destacada, los supermercados pueden ofrecer alternativas accesibles y de buena calidad si se conocen las características clave a buscar.

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