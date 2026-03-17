Dominicano Johan Rojas fuera de la MLB por 80 partidos tras sanción por dopaje

80 partidos fuera de la Major League Baseball tendrá que estar el dominicano Johan Rojas tras dar positivo por dopaje. Al jardinero de Philadelphia Phillies le hallaron en su organismo boldenona, una sustancia prohibida utilizada para mejorar el rendimiento.

De acuerdo con la cadena ESPN, el anuncio de la suspensión de Rojas se produjo después de que un árbitro independiente, Martin F. Scheinman, rechazara el recurso de apelación presentado por la asociación de jugadores.

Phillies OF Johan Rojas has been suspended 80 games without pay for testing positive for a banned substance, MLB announced. pic.twitter.com/GDPU98rp7u — Yahoo Sports (@YahooSports) March 16, 2026

Además de los 80 partidos de inactividad, Rojas perderá $395,000 dólares de su salario, que está establecido en $803,000 dólares mientras está en las Grandes Ligas y de $321,000 dólares mientras está en las menores.

En total, el dominicano se perdería 92 días de los 187 que tiene la temporada. No es elegible para jugar en la postemporada de 2026 y volvería a la actividad con Philadelphia Phillies a finales de junio.

Antes de confirmarse su sanción, Rojas estaba previsto para integrar el roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue dado de baja antes de comenzar el torneo que finaliza este martes con la final de Estados Unidos y Venezuela.

El jardinero de 25 años dejó buenos números la temporada pasada con Philadelphia. Bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas.

Posteriormente, fue enviado a Triple A, Lehigh Valley, el 1 de agosto y no jugó para Philadelphia durante el resto de la temporada. Rojas se fue de 15-3 con una carrera impulsada durante los entrenamientos de primavera de este año.

En general, posee un promedio de .252 con seis cuadrangulares, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos. Con Rojas, ya son seis los peloteros sancionados en 2026 por dopaje y el tercero bajo el acuerdo de las Grandes Ligas.

A comienzos de marzo, el también jardinero Jurickson Profar fue suspendido por toda la temporada después de dar positivo por testosterona exógena.

El curazoleño de Atlanta Braves ya había sido suspendido en 2025 luego de dar positivo por gonadotropina coriónica humana, una sustancia que aumenta la producción de la testosterona.



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