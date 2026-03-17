Estados Unidos vs. Venezuela: horario, y dónde ver este martes la final del Clásico Mundial 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 terminará este martes 17 de marzo con una final de alto impacto entre Estados Unidos y Venezuela en el IoanDepotPark de Miami, Florida.

¿Cuándo juegan Estados Unidos y Venezuela en el Clásico Mundial?

La final del Clásico Mundial entre Estados Unidos y Venezuela será este martes 17 de marzo.

Horario del partido entre Estados Unidos y Venezuela en el Clásico Mundial

El juego comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), la misma hora que en Nueva York y Venezuela.

18:00 horas en Ciudad de México

17:00 horas en California, Estados Unidos

¿Dónde se juega la final del Clásico Mundial entre Estados Unidos y Venezuela?

Venezuela ha jugado todos sus encuentros en IoanDepotPark. Su antesala a la gloria contra Estados Unidos se jugará en este recinto, casa de los Miami Marlins en la MLB.

Abridores de Venezuela e Italia

Por Estados Unidos, el elegido es el derecho Nolan McLean, lanzador de 24 años de New York Mets. En este Clásico Mundial solo ha permitido tres carreras ante Italia en la fase de grupos.

Por Venezuela, Omar López escogió al pitcher de 32 años Eduardo Rodríguez, quien es lanzador de Arizona Diamondbacks en la MLB. El jugador de 32 años ya estuvo frente a República Dominicana en la fase de grupos. Permitió tres carreras en 2 ⅔ de inning, en los que le dieron dos jonrones.

Dónde ver la final del Clásico Mundial entre Estados Unidos y Venezuela

El encuentro se transmitirá por FS1 en inglés y por Fox Deportes en español, por televisión y en streaming por Fox App.

Por primera vez en la historia, Venezuela jugará una final del Clásico Mundial de Béisbol. Los sudamericanos vencieron 4-2 a Italia en la semifinal tras sacar al vigente campeón Japón en los cuartos de final.

Estados Unidos, que ha estado en las últimas tres finales del torneo, solo ha ganado en una ocasión el Clásico Mundial de Béisbol desde la creación del torneo en 2006.

La selección de Estados Unidos logró el título en la edición del 2017 ante Puerto Rico. Además de ese campeonato, fueron subcampeones en el torneo más reciente, en 2023, perdiendo la final ante Japón.

Hasta la fecha, solo Japón (3), República Dominicana (1) y Estados Unidos (1) han ganado el Clásico Mundial de Béisbol.



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