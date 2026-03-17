Embajada de Estados Unidos en Bagdad recibe nuevo ataque aéreo iraní

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche del lunes, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes.

Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran víctimas. Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron.

Desde la delegación, ubicada en la denominada Zona Verde, se observó actividad de su sistema de defensa aérea C-RAM contra lo que fueron al menos cinco drones, según medios internacionales.

La embajada había alertado nuevamente a los ciudadanos estadounidenses, a través de su cuenta en X, para que “abandonaran Irak inmediatamente debido a ataques recurrentes de milicias terroristas alineadas con Irán contra intereses estadounidenses”.

Este nuevo aviso hace parte de una serie de alertas emitidas desde el 11 de marzo, luego de que un misil impactara un helipuerto de la embajada y esta difundiera la advertencia de viaje Nivel 4 de “No viajar”, con el espacio aéreo cerrado y la evacuación de personal no esencial.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump insistió en una rueda de prensa desde la Casa Blanca en que la guerra contra Irán terminará “pronto”, aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana.

Trump aseguró, sin embargo, que desde el comienzo de la operación bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, iniciada el pasado 28 de febrero, EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y el liderazgo iraní.

Sigue leyendo:

• Renuncia director antiterrorismo de Trump: “Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación”

• Renuncia director antiterrorismo de Trump: “Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación”

• Israel afirma haber matado a Ali Lariyani, jefe de seguridad de Irán