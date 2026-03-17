Jugador de lotería gana su segundo premio mayor en juego Cash 5 en 14 años

Un hombre en Carolina del Norte volvió a desafiar las probabilidades al ganar por segunda ocasión un premio mayor en el mismo juego de lotería, casi 14 años después de su primer triunfo.

La Lotería de Educación de Carolina del Norte informó que John Woolard, residente de la localidad de Washington, obtuvo recientemente un premio de $259,866 en el juego Cash 5, tras comprar un boleto de $1 para el sorteo del jueves.

Un premio que se repite años después

El boleto ganador fue adquirido en la tienda Moody Mart, ubicada en la calle River Road, en la ciudad de Washington.

Lo más sorprendente es que no se trata de la primera vez que Woolard gana en este juego.

En diciembre de 2012, el mismo jugador ya había acudido a las oficinas de la lotería para reclamar otro premio mayor de $117,305, también en Cash 5.

Probabilidades poco comunes

De acuerdo con las autoridades de la lotería, las probabilidades de ganar este premio son de 1 en 962,598 por cada intento.

Esto significa que Woolard logró vencer esas probabilidades en dos ocasiones distintas, algo extremadamente inusual en este tipo de juegos.

Un caso poco frecuente

Aunque ganar la lotería una vez ya es considerado un evento poco común, hacerlo dos veces en el mismo juego y con premios mayores lo convierte en un caso excepcional.

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