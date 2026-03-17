Lollapalooza 2026: Anuncian los artistas que encabezarán el cartel del festival

El festival Lollapalooza anunció los artistas que encabezarán el cartel de la edición de este 2026. Lollapalooza es uno de los festivales más populares de Estados Unidos y este año contará con artistas de primera línea como Olivia Dean, Lorde, Charli XCX, Tate McRae, Smashing Pumpkins, Jennie y The XX.

Como cada año, el festival publicó su cartel de artistas que se presentarán este año en el evento que tradicionalmente se realiza en el Grant Park de Chicago.

Otros artistas que integrarán el festival serán Lil Uzi Vert, Sombr, Zara Larsson, Turnstile, Clipse, Yungblud, Geese, Leon Thomas, Wet Leg, Aespa, The Chainsmokers y Muna. Case Oats, de Chicago, y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chicago también forman parte del cartel.

¿Cuándo se celebrará el Lollapalooza 2026?

El festival de música se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en el Grant Park, en Chicago. Se espera que próximamente se anuncien los detalles sobre la programación diaria del festival.

¿Cuándo comenzará la venta de boletos y cuánto costará?

La preventa de boletos para el festival Lollapalooza 2026 comenzará el jueves 19 de marzo en la página web del festival. Los boletos generales tendrán un precio al público desde $399 dólares.

Los boletos VIP, que incluyen vistas exclusivas desde el frente y los laterales de todos los escenarios, así como un conserje personal y otros servicios VIP, tienen un precio de $29,000, según informa The Hollywood Reporter.

¿Quién encabezó el Lollapalooza de 2025?

La edición de 2025 del festival fue encabezada por otros artistas de primer nivel como Olivia Rodrigo, Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter, Rüfüs Du Sol, Luke Combs, Twice, A$AP Rocky, Korn y Gracie Abrams.

Entre los artistas latinoamericanos presentes estuvieron Young Miko, Latin Mafia, y Ca7riel y Paco Amoroso, así como The Marías.

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