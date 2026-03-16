Shakira confirma que construirán un estadio con su nombre para el cierre de su gira en España

La cantante colombiana Shakira reveló que tiene ambiciosos planes para el tramo final de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, que se realizará en España.

En una entrevista para el programa Al Cielo Con Ella de RTVE emitido el 15 de marzo, la cantante colombiana anunció que para esta etapa final de su gira planea una producción especial para sus conciertos con un montaje diseñado específicamente para ese cierre. Según dijo, se tiene previsto que concluya su gira en un estadio temporal construido específicamente para esta ocasión y llevará el nombre de “Estadio Shakira”.

“Voy a estar tirando la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira. Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”, dijo la artista.

A finales de 2024, Shakira confirmó a GQ sus deseos de actuar en España, lo que representaría su vuelta al país tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, dijo entonces.

Shakira comenzó la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ el 11 de febrero de 2025 y continuará durante este 2026 con fechas confirmadas en países como Jordania, India, Arabia Saudita y Qatar.

Además, la cantante tiene previsto presentarse el próximo 7 de abril en concierto en las Pirámides de Giza, en Egipto. Este es un show histórico, ya que Shakira volverá a presentarse en este imponente espacio 20 años después de su primer concierto en las Pirámides de Giza. Además, se mantiene como la única latina que se ha presentado en ese espacio, el cual es una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

La gira de Shakira ha sido un éxito total desde su inicio. Tras ofrecer 13 conciertos en Ciudad de México en la primera etapa del tour, la cantante batió récord de asistencia en el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo de la capital mexicana el pasado 1 de marzo. La artista colombiana reunió a más de 400,000 personas, superando al resto de los artistas que se han presentado en este recinto.

Tras su primer año de tour, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ batió récord como la gira más taquillera de la historia de una artista latina, recaudando $421,6 millones de dólares y vendiendo $3,3 millones de boletos en 86 shows, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

Para sumar otro logro en su carrera, Shakira fue nominada para formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll. Shakira describió su nominación como algo “surrealista” y aseguró que el rock siempre ha formado parte intrínseca de su personalidad como artista.

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