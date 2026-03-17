“MAGA está muerto”: Exfuncionaria de Trump critica el rumbo del presidente

Carrie Prejean Boller, exfuncionaria designada por el presidente Donald Trump, aseguró este lunes que el movimiento MAGA está “muerto” y afirmó que ya no reconoce al mandatario, a quien durante años consideró cercano.

“He sido una fiel seguidora del presidente durante casi 20 años (…) lo considero un querido amigo, y les digo ahora mismo que no reconozco a nuestro presidente”, declaró en una entrevista con el presentador Piers Morgan.

La exintegrante de la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca cuestionó especialmente la política exterior hacia Irán y el papel de Israel, tras los ataques conjuntos lanzados el 28 de febrero. “Creo que somos una nación ocupada. Creo que un país extranjero ha ocupado nuestro gobierno”, afirmó.

En ese mismo tono, sostuvo que el presidente estadounidense está siendo influenciado desde el exterior. “Ahora vemos que este presidente (…) está siendo influenciado por un gobierno extranjero”, dijo.

Prejean Boller fue más allá al referirse al estado del movimiento político que impulsó Trump. “MAGA, déjenme decirles ahora mismo, MAGA está muerto. Está más muerto que muerto. Y los estadounidenses están furiosos”, aseguró.

Molestia MAGA

Las críticas se producen en medio de un creciente enfrentamiento dentro del propio movimiento conservador. Figuras como Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene han chocado con republicanos de línea dura como Lindsey Graham y Ted Cruz, en un debate abierto sobre el alcance de la política de “Estados Unidos primero”.

La exfuncionaria había sido nombrada en 2025 para integrar la comisión, pero fue destituida tras una polémica audiencia sobre antisemitismo. Durante esa sesión, defendió a la comentarista Candace Owens y cuestionó si “no ser sionista” equivale a antisemitismo.

Tras su salida, publicó una carta abierta dirigida a Trump en la que expresó su desencanto. “Pensaba que MAGA significaba defender a los estadounidenses que expresan sus convicciones sin temor a ser castigados”, escribió.

“Pensaba que MAGA ponía a Estados Unidos primero, no a Israel. Hoy me cuesta reconocer el movimiento que iniciaste”, añadió, reforzando sus críticas al rumbo actual del proyecto político.

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