Oscar 2026: El presidente de Corea del Sur aplaude el triunfo de “K-Pop Demon Hunters”

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, felicitó a “K-Pop Demon Hunters” de Netflix por su triunfo en los Premios Oscar 2026, que se celebró el pasado 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

El mandatario surcoreano publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X para destacar el orgullo que representa la película animada para el país asiático.

“Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción (…). “Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo”, escribió el mandatario en redes sociales.

<'케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 2관왕을 진심으로 축하합니다>



아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'가 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상했다는 기쁜 소식을 접했습니다. 세계 영화계의 권위 있는 무대에서 거둔 뜻깊은 성과에 대한민국 국민 여러분과 함께 힘찬 박수를 보냅니다.



'케이팝… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) March 16, 2026

“K-Pop Demon Hunters” fue la película animada más exitosa de esta temporada de premios. La cinta se llevó dos premios Oscar en las categorías ‘Mejor Película Animada’ y ‘Mejor Canción Original’ por su canción ‘Golden’.

Lee Jae Myung destacó la capacidad de la película animada para exportar la cultura coreana. “K-Pop Demon Hunters” es una obra que demuestra cómo la cultura puede conectar los corazones de personas de todo el mundo, trascendiendo fronteras e idiomas. La armoniosa fusión de la energía dinámica del K-Pop, la sensibilidad coreana y la imaginación original brindó una nueva alegría y amplió aún más los horizontes de nuestra cultura”, escribió.

La película se estrenó en junio de 2025 y se convirtió en un gran éxito global al alcanzar 325 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la película más vista de Netflix.

El presidente resaltó cómo la cultura coreana actualmente forma parte del “panorama mundial”. “Como mencionó el director en su discurso de aceptación, la historia de la que somos protagonistas tardó mucho en brillar en el centro del panorama mundial. Sin embargo, gracias a los logros de hoy, la próxima generación de creadores podrá ahora desarrollar sueños más ambiciosos en un escenario más amplio y con mayor rapidez”, escribió el mandatario.

La película fue dirigida por la surcoreana-canadiense Maggie Kang, quien también escribió el guion, junto con el estadounidense Chris Appelhans. El triunfo de esta cinta fue un gran logro para Corea del Sur.

Esta fue la primera vez que una película surcoreana ganó en la categoría de largometraje de animación. Además, fue la primera vez que una canción del género K-Pop gana en la categoría Mejor Canción Original.

“A todos los fans que nos trajeron hasta aquí y a todos los que se parecen a mí, lamento que hayamos tardado tanto en vernos representados en una película como esta. Pero ya está aquí, y eso significa que las próximas generaciones no tendrán que quedarse con las ganas”, dijo Kang en su discurso de aceptación. Appelhans invitó a los espectadores a contar su propia historia. “Quiero aprovechar este momento para decirles a todos los jóvenes cineastas, artistas y músicos de todo el mundo: Cuenten su historia, canten con su propia voz”, dijo Appelhans.

Además del éxito de taquilla, la banda sonora alcanzó la posición más alta en las listas de Billboard en 2025, y canciones exitosas de la película, como “Golden” y “Your Idol”, también encabezaron las listas de Spotify en Estados Unidos.

Tras arrasar en la temporada de premios, Netflix anunció que planea una secuela de “K-Pop Demon Hunters”.

Sigue leyendo:

· Los mejores momentos de los Oscar 2026: “One Battle After Another” y “Sinners” arrasaron en la premiación

· Will Smith, el más feliz por el Oscar de Michael B. Jordan

· Premios Oscar 2026: Lista completa de ganadores