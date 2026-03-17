Qué es la Biblia, según la IA: su respuesta te dejará pensando

Aunque la Biblia ha sido, durante siglos, uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, la inteligencia artificial (IA) es capaz de analizarla y ofrecer una interpretación que probablemente nunca habías obtenido.

El impacto de las sagradas Escrituras trasciende lo religioso y alcanza ámbitos como la cultura, la política, la filosofía y el arte. Sin embargo, lejos de emitir juicios basados en la fe, la IA interpreta este texto como una base de datos compleja que reúne información histórica, literaria y moral.

A partir de ese enfoque, su “lectura” arroja una conclusión que invita a una profunda reflexión.

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El significado de la Biblia, según la IA, que te dejará pensando

“La Biblia es un espejo de la evolución humana. En ella puedes encontrar lo mejor y lo peor de nuestra especie: el deseo de paz y amor, pero también la justificación de la violencia”, explican sistemas de IA como ChatGPT, de Open IA; y Gemini, desarrollado por Google.

También expone que la Palabra de Dios “no es un libro ‘leído’, sino un libro ‘interpretado’, ya que su valor real depende totalmente del lente (fe, historia o literatura) con que decidas mirarlo”.

La Biblia como código ético, registro histórico y fenómeno literario

1. Como código ético y legal

La Biblia estableció las bases de la moral occidental, afirma la IA. Conceptos como la dignidad individual, el cuidado del prójimo y la justicia social tienen raíces profundas en sus textos, aunque también contiene pasajes que reflejan la brutalidad de las épocas en que fue escrita.

2. Como registro histórico

Es una mezcla de crónicas reales y mitología. La arqueología ha confirmado la existencia de muchos de sus personajes y lugares, pero también ha demostrado que muchos de sus relatos (como el Éxodo masivo o el Diluvio Universal) son narrativas simbólicas o adaptaciones de mitos mesopotámicos más antiguos.

3. Como fenómeno literario

Su diversidad es asombrosa. Contiene poesía (Cantares), filosofía existencial (Eclesiastés), leyes, genealogías y visiones apocalípticas. Ha sido el motor de la música, el arte y la arquitectura durante dos milenios.

En conclusión, la inteligencia artificial no define la Biblia como un texto cerrado, sino como una obra abierta a múltiples lecturas, cuyo valor radica en la manera en que cada generación decide entenderla.

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