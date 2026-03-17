Receta sencilla: ensalada detox de manzana y cebolla para perder peso

Las nuevas guías alimentarias en Estados Unidos tienen como epicentro la comida mínimamente procesada para garantizar la salud. Apoyarse en alimentos para mejorar la salud es la nueva tendencia y, en esta sintonía, traemos una ensalada de manzana y cebolla que combina sabores picantes y dulces en un contraste de texturas único.

Esta simple pero deliciosa receta es un remedio casero que combina las propiedades medicinales de la cebolla morada con los beneficios de la manzana. Esta poderosa combinación tiene un efecto detox, ayuda a saciar el hambre y promueve la pérdida de peso.

Como lo hemos mencionado en entregas anteriores, el éxito de una alimentación saludable es la variedad y el equilibrio. Es entonces cuando la creatividad culinaria transforma los ingredientes en aliados funcionales.

Cebolla y manzana: combinación ancestral

Las cebollas contienen compuestos antioxidantes que combaten la inflamación. Crédito: Melica | Shutterstock

La combinación de cebolla y manzana se ha usado como remedio tradicional desde la antigüedad; consumida de forma constante, tiene efectos positivos en la pérdida de peso.

La cebolla roja es rica en micronutrientes, mientras que la manzana está llena de fibra y vitaminas. Al comerlas juntas y crudas, aprovechas las enzimas naturales que mejoran la digestión y ayudan a deshinchar el cuerpo.

La cebolla roja : es rica en quercetina , un potente antioxidante que ayuda a combatir la inflamación y puede mejorar el metabolismo de las grasas .

es rica en , un potente que ayuda a y puede . La manzana (Fibra Pura): Contiene pectina, una fibra soluble que genera saciedad (ayuda a controlar el hambre) y contribuye a regular los niveles de azúcar en la sangre.

La manzana es un alimento rico en fibras que favorecen la salud intestinal. Crédito: Shutterstock

Ningún alimento por sí solo “quema grasa” de forma mágica, pero esta ensalada es un excelente sustituto de snacks procesados, lo que definitivamente ayuda a reducir la ingesta calórica y bajar de peso de manera saludable.

Receta práctica: ensalada “Detox” de manzana y cebolla

Si quieres probar este remedio antiguo de forma deliciosa, te presentamos una receta inspirada en el Logical bite blog, especializado en comida vegetariana de India, para prepararlo siguiendo pocos pasos:

Corta una manzana (verde o roja) y media cebolla roja en láminas muy finas. Truco profesional: Deja la cebolla en agua con hielo por 5 minutos para eliminar el picor fuerte y asegurar que quede crujiente. Adereza con el jugo de medio limón, una pizca de sal rosa y, si buscas un extra metabólico, añade un toque de pimienta negra. Consume esta mezcla antes de tu comida principal para controlar el apetito.

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