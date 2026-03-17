Ryan Gosling enfrenta el gran desafío de “Project Hail Mary”

La ciencia ficción vuelve a colocar a Ryan Gosling en un terreno donde la vulnerabilidad y la inteligencia van de la mano. “Project Hail Mary”, que llega esta semana a las salas estadounidenses, se asoma como una historia que abraza la emotividad sin abandonar los desafíos propios del género. Y lo hace con un protagonista que sostiene el relato prácticamente en solitario.

En conversación con EFE, el actor comenta que la cinta recuerda que los seres humanos “son capaces de hacer cosas increíbles” y que no hay motivo para temerle al porvenir, porque con perseverancia y empatía “los milagros son posibles”. Su declaración encaja con el tono del filme, que sigue a un investigador atrapado en una nave perdida a años luz, sin memoria clara de su misión ni de cómo llegó allí.

Un científico aislado frente a un universo que se apaga

El largometraje abre con un primer plano del protagonista, desorientado y marcado por el cansancio. Con ese arranque, la dirección de Phil Lord y Christopher Miller, ganadores del Oscar por “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, marca la ruta emocional con un viaje íntimo envuelto en un espectáculo de gran escala.

La película adapta la novela de Andy Weir, también escritor de “The Martian”, y mantiene ese sello donde cada obstáculo tiene un trasfondo científico y cada avance depende de la lógica y la creatividad del protagonista. Gosling sostiene la historia con momentos de humor, tensión y emoción que conviven sin estridencias.

El intérprete, además, ya mira hacia su siguiente incursión galáctica con “StarWars: Starfighter”, una nueva entrega dentro del universo creado por George Lucas. “Para hacer ciencia ficción de la manera correcta hay que encontrar los socios adecuados, y ahora estoy en un punto de mi carrera que puedo hacerlo. Es simplemente un sueño hecho realidad”, cuenta.

Pandemia estelar y alianzas inesperadas

El conflicto central de “Project Hail Mary” presenta una pandemia que afecta a los soles de distintos sistemas, incluida nuestra estrella. Al disminuir su energía, la supervivencia humana entra en riesgo.

Los directores explican a EFE que la historia transita dos planos, el de la unión entre humanos para construir una nave capaz de salvar el futuro, y la convivencia entre dos seres muy distintos obligados a encontrar un punto en común. “Nada es imposible si nos unimos y trabajamos juntos”, afirman.

Aunque Gosling lleva el peso narrativo, en las escenas situadas en la Tierra comparte pantalla con la alemana Sandra Hüller, reconocida por su trabajo en “The Zone of Interest” y “Anatomie d’une chute”, películas que la catapultaron a nominaciones internacionales.

El actor también figura como productor, rol que comparte con Amy Pascal, nominada al Oscar por títulos como “The Post” y “Mujercitas”. Para él, la experiencia fue tan estimulante como su propio personaje: “Viajar a otra galaxia, hacer un amigo alienígena y salvar las estrellas”.

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