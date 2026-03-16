Teyana Taylor respondió a las críticas por su reacción al perder el Oscar

La actriz Teyana Taylor se pronunció tras recibir comentarios negativos por su reacción al perder el Oscar en la categoría ‘Mejor Actriz de Reparto’, premio que ganó Amy Madigan por su papel en “Weapons”.

Teyana Taylor fue nominada por su papel en la película “One Battle After Another”, la película más premiada de la noche, la cual se llevó un total de seis estatuillas. La actriz se mostró efusiva durante la ceremonia, incluso cuando se anunció el triunfo de Amy Madigan como ‘Actriz de Reparto’.

Cuando Amy Madigan, la segunda actriz con más edad en ganar como actriz de reparto a sus 75 años, subió al escenario a recibir su premio, Teyana Taylor se mostró muy emocionada por el triunfo de su colega a pesar de que ella había perdido.

Un usuario en la red social X dijo que Teyana Taylor estaba “descontrolada en los Oscar” en referencia también a su reacción con el triunfo de “One Battle After Another” como ‘Mejor Película’ y de Michael B. Jordan, de “Sinners”, como ‘Mejor Actor’. Ante este comentario, Taylor publicó un mensaje defendiendo su emoción en los Oscar.

“El mundo está lleno de tanta miseria que los corazones afligidos olvidan el rostro de la felicidad. Se acostumbran a ser malos perdedores, ¡así que cuando ven verdadera deportividad se desconciertan! Como agua bendita que toca a un demonio”, dijo.

Teyana Taylor argumentó: “Porque aplaudir la victoria de otra persona requiere algo que mucha gente nunca aprendió… cómo ganar con gracia y pura alegría, y cómo perder con gracia, con la frente en alto y con dignidad”.

Teyana Taylor compitió en una categoría difícil en esta edición de los Oscar. Era complicado prever quién sería la ganadora. Taylor ganó en los Globos de Oro como ‘Actriz de Reparto’, mientras que Amy Madigan ganó en esa misma categoría en los Critics Choice Awards y los SAG Awards.

El triunfo de Madigan es particularmente especial, ya que ocurrió 40 años después de su primera nominación a los Oscar. Además, se convirtió en la segunda actriz de mayor edad en ganar en esta categoría. También fue un reconocimiento para el género de terror, que ha sido ninguneado en las categorías principales de los Oscar en toda su historia.

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