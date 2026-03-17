Suben a 4 los muertos incluyendo niño en incendio cerca de gasolinera en Queens, Nueva York

Subió a cuatro el número de personas que perdieron la vida en un voraz incendio ocurrido el lunes por la tarde en Queens (NYC), incluido un niño.

El siniestro provocó que varias personas se lanzaran del edificio en un esfuerzo desesperado por escapar de las llamas, según informaron testigos y el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital en estado crítico desde el lugar de los hechos: un local comercial con dos pisos residenciales encima, situado en College Point Blvd., cerca de Avery Ave., en Flushing. “Éste es un día difícil y trágico”, declaró en el lugar la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore.

El propietario de una gasolinera cercana escuchó lo que describió como una explosión y miró hacia el otro lado de la calle, donde vio a personas lanzándose desde el edificio. “Algo explotó. Todo el techo estaba en llamas. La gente saltaba del edificio. Otros corrían cruzando la calle”, relató a Daily News Wadud Mohammad, de 59 años.

“El Departamento de Bomberos llegó de inmediato. Vi cómo sacaban a tres personas. No les estaban prestando primeros auxilios; simplemente los subían directamente a la ambulancia. Pensé que estaban muertos. Estaba aterrorizado”, agregó Mohammad.

El incendio se desató en una unidad del 3er piso poco antes de las 12:30 p.m. del lunes. Los bomberos tardaron poco más de cuatro minutos en llegar al lugar. “Se encontraron con un fuego intenso al llegar a la escena”, señaló la comisionada Bonsignore.

Tres personas se lanzaron por las ventanas, según informó FDNY. Los paramédicos del servicio de emergencias (EMS) realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a las víctimas en plena calle. En total, seis bomberos recibieron atención médica por heridas leves.

Tres de las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, incluido un niño. Una cuarta víctima murió tras ser trasladada al Hospital New York-Presbyterian Queens. No se han revelado los nombres ni posibles vínculos entre los fallecidos. Al menos otros cinco civiles fueron hospitalizados; dos de ellos en estado crítico.

Dos bomberos cayeron a través de una escalera que conectaba el 1er y el 2do piso al colapsar esa estructura. Fueron rescatados por sus compañeros y se encuentran en condición estable.

Según el testimonio de un vecino, en el apartamento del 3er piso donde se originó el fuego residían hasta una docena de personas. “El apartamento estaba desocupado. Se suponía que nadie debía vivir allí. Lo habían ocupado ilegalmente”, comentó la residente de 30 años, quien prefirió no revelar su nombre. “Estaban utilizando un solo tomacorriente al que tenían conectada una gran cantidad de cables de extensión”.

Unos 230 bomberos y miembros del personal de emergencias tardaron aproximadamente dos horas y 15 minutos en lograr controlar el fuego de cuatro alarmas, informaron las autoridades del FDNY. El jefe de operaciones de extinción del FDNY, Kevin Woods, declaró que el incendio ya era de gran intensidad en los tres pisos cuando llegaron los equipos de emergencia.

La causa del incendio está bajo investigación. Los fuertes vientos aceleraron la propagación de las llamas. “El viento influye, sin duda alguna, en las operaciones de los bomberos», afirmó Woods. «El fuego avanza impulsado por el viento”.

El mes pasado una recién nacida fue hallada su vida entre los escombros de un fuego residencial donde su madre, Miguelina Alcántara, ya había sido declarada muerta en Queens (NYC).

La semana pasada un padre y su hijo de 12 años perdieron la vida en un incendio de madrugada ocurrido en un edificio de apartamentos en Long Island (NY).