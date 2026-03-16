Trágico incendio en Queens deja tres muertos, incluyendo un niño

Un incendio de gran magnitud en un edificio en Queens este lunes causó la muerte de tres personas, entre ellas un niño, y dejó varios heridos, informaron las autoridades.

El siniestro comenzó alrededor de las 12:30 del mediodía en un edificio ubicado en College Point Boulevard, cerca de Avery Avenue, en Flushing. En la planta baja del inmueble funcionaba un negocio, mientras que los dos pisos superiores albergaban apartamentos, detalló el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Lillian Bonsignore, comisionado del FDNY, calificó el hecho como un “día difícil y trágico” y confirmó que dos adultos y un menor perdieron la vida a causa de sus heridas.

Destacó que el departamento movilizó cerca de 230 efectivos de bomberos y servicios de emergencia al lugar, incluyendo unos 75 recursos de emergencia, para controlar el fuego y atender a las víctimas.

The FDNY is operating at a 4-alarm fire at 44-49 College Point Boulevard. pic.twitter.com/U62eL4cGQp — FDNY (@FDNY) March 16, 2026

El jefe de operaciones de bomberos, Kevin Woods, explicó que al llegar encontraron un incendio intenso que afectaba los tres pisos del edificio. Tres personas saltaron desde los pisos superiores y otra quedó atrapada en el segundo piso, siendo rescatada mediante una escalera portátil.

Durante las maniobras, las escaleras colapsaron, atrapando a dos bomberos, quienes fueron posteriormente rescatados y trasladados al hospital en condición estable.

El jefe de EMS, César Escobar, informó que en total hubo nueve víctimas: tres fallecidas, dos en estado crítico y cuatro más en condición estable. Cinco bomberos también recibieron atención médica por lesiones menores y se encuentran estables.

FDNY Commissioner Lillian Bonsignore provides update on 4-alarm fire in Queens https://t.co/iLsKXCF96E — FDNY (@FDNY) March 16, 2026

Bonsignore señaló que las investigaciones sobre la causa del incendio continúan, por lo que no se tienen detalles adicionales sobre cómo se originó el fuego. Además, explicó que el viento afectó las operaciones de extinción y aceleró la propagación de las llamas, aunque los equipos del FDNY están entrenados para enfrentar estas situaciones.

Sobre los fallecidos, las autoridades no han confirmado si eran familiares.

Sigue leyendo:

• Hispano baleado en la cabeza cerca de su casa: posible sicariato en Queens, Nueva York

• 7 tragedias en una semana: alarma por violencia vial en Nueva York

• Inmigrante murió arrastrada por camión municipal de transporte (DOT) en Queens, Nueva York