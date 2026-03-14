Padre y su niño mueren en incendio de edificio en Nueva York

Kenneth Roberts y su hijo Mekhi de 12 años perdieron la vida en un incendio ocurrido en un edificio de apartamentos en Long Island (NY) ayer al amanecer.

Las llamas se desataron en el edificio ubicado en Albemarle Av de Hempstead poco antes de las 4:05 a.m. del viernes.

Cerca de cien bomberos acudieron con urgencia para prestar ayuda, pero lamentablemente sus esfuerzos no bastaron para salvar a las víctimas: el padre de 42 años y su hijo fueron rescatados de su apartamento en el sótano y trasladados al Nassau University Medical Center, donde fallecieron posteriormente.

ABC News obtuvo un video del niño Mekhi, a quien le encantaba jugar a ser bombero cuando era pequeño, según dijo Lissett Cruz, esposa y madrastra de las víctimas.

“Era un buen niño. Y mi esposo… él amaba a su hijo. Amaba a su familia. Era una persona cariñosa y honesta”, declaró Cruz. “Siento que no es real; parece un sueño. Me he quedado sin palabras; ahora mismo, nada de esto parece real”.

Diez residentes quedaron sin hogar a consecuencia del incendio y están recibiendo asistencia de la Cruz Roja en el condado Nassau. Las autoridades informaron que no se observaron detectores de humo en el lugar. El origen del fuego se encuentra bajo investigación.

El mes pasado una recién nacida fue hallada su vida entre los escombros de un fuego residencial donde su madre, Miguelina Alcántara, ya había sido declarada muerta en Queens (NYC). En Halloween dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial en Paterson (NJ) avivado por fuertes vientos que azotaron la región.

A principios de octubre dos adultos y tres niños murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York. En mayo un padre y sus dos hijos menores de edad, ambos autistas, murieron en un incendio residencial en Goshen (NY). También ese mes una pareja de ancianos logró salvar su vida al incendiarse su hogar en Long Island (NY), pero su hijo murió en la tragedia. Además, un padre murió y su esposa y dos niñas resultaron gravemente heridas al incendiarse su hogar de madrugada en Nueva Jersey.

En abril una niña de 9 años murió en un fuego doméstico que además dejó heridos a dos menores en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. También ese mes un hombre de 88 años y una mujer de 72 murieron y más de dos docenas de residentes fueron desplazados de madrugada tras un incendio en un edificio de ancianos de gran altura en North Bergen (NJ). A fines de marzo de 2025 el dueño de un santuario de gatos en Long Island (NY) murió cuando se quemó el refugio animal que mantenía. Un número indeterminado de felinos fallecieron también.

En junio de 2024 una hispana y su hijo murieron en incendio que dejó docenas de personas sin hogar en New Rochelle (NY). En marzo de 2023 tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. fallecieron en un voraz incendio en el condado Rockland de Nueva York.