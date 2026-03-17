Tiroteo en clínica de veteranos en Georgia deja herido y un sospechoso baleado

Un tiroteo registrado este martes en una clínica del Departamento de Asuntos de Veteranos en Jasper, Georgia, dejó al menos una persona herida, quien tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital.

La policía local informó que acudió al centro de salud alrededor de la 1:30 de la tarde, tras recibir reportes de disparos informó la agencia de noticias The Associated Press.

Al llegar al lugar, los agentes ubicaron al presunto responsable y se produjo un enfrentamiento en el que el sospechoso resultó herido por disparos de los oficiales.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre el estado de salud del herido trasladado. Tampoco se ha precisado el motivo del ataque.

La clínica ambulatoria, ubicada en el condado de Pickens, ofrece servicios de atención primaria, laboratorio, telemedicina y salud mental para veteranos. Durante la tarde, las llamadas al centro eran redirigidas a grabaciones y no había personal disponible para ofrecer información.

Imágenes difundidas por un medio local, recogió AP, mostraron una fuerte presencia policial en la zona, con varios agentes equipados con chalecos tácticos desplegados cerca del lugar del incidente.

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