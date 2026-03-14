FBI detalla muerte de atacante de sinagoga: Suicidio y un arsenal de fuegos artificiales

Un sujeto de Dearborn Heights que atacó el Templo Israel en Walnut Lake Road el jueves y se enfrentó a tiros contra los oficiales de seguridad se quitó la vida con una bala autoinfligida, informó el FBI.

De acuerdo con la agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit, Michigan, Jennifer Runyan, dijo que Ayman Ghazali, de 41 años, supuestamente embistió con su camioneta Ford F-150 contra la entrada principal del Templo Israel en Walnut Lake Road, donde hubo un tiroteo con el equipo de seguridad de la sinagoga. Luego de incendiarse el motor de su camioneta, se produjo un incendio en el edificio, y varios bidones de gasolina que estaban en el maletero se consumieron en el fuego dentro del edificio.

Asimismo, Runyan informó que Ghazali tenía fuegos artificiales en el maletero de su camioneta, pero no mencionó ninguna razón el viernes en la noche.

“Dado que solo llevamos 30 horas de investigación, sería irresponsable de mi parte especular sobre un posible móvil en este momento”, declaró la agente especial del FBI en una rueda de prensa el viernes en la noche en el Centro Comunitario Judío.

También declaró que el hombre en cuestión permaneció sentado en el estacionamiento de Templo Israel por más de dos horas, desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:15 del mediodía, antes de estampar su vehículo contra la entrada sureste del recinto religioso. Posteriormente, su camioneta quedó atascada en un pasillo de la sinagoga.

En este sentido, Ghazali disparó contra el parabrisas y después se enfrentó a tiros con uno de los guardias de seguridad por medio de la ventana de atrás. Un segundo oficial comenzó a disparar contra Ghazali por medio de la ventana delantera de la camioneta, quien no pudo salir, de acuerdo con Runyan.

Según la agente especial del FBI, el hombre se quitó la vida con un disparo en la cabeza, informó The Detroit News.

Aparte de dar una cronología de los hechos, Runyan se mostró reservada sobre las conclusiones del FBI en este punto de la investigación el viernes.

“Dejamos que los hechos y las pruebas guíen nuestras acciones”, manifestó Runyan. “Y es demasiado pronto para especular sobre el móvil del sospechoso”.

De acuerdo, Ghazali, un ciudadano libanés naturalizado, sufrió la muerte de varios integrantes de su familia en un aparente ataque aéreo israelí días antes de atacar la sinagoga.

¿El ataque tenía algún vínculo con Hezbolá?

Al cuestionársele si los parientes de Ghazali pertenecían al grupo terrorista Hezbolá, Runyan respondió que estaba “al tanto” de esa posibilidad.

“Eso forma parte de nuestra propia investigación en este momento”, apuntó Runyan.

Más de 600 agentes de la policía de 42 agencias respondieron al ataque el jueves en la tarde, informó el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard. Sesenta y tres agentes fueron llevados al hospital por inhalación de humo, agregó Bouchard.

El director ejecutivo de la Federación Judía de Detroit, Steven Ingber, celebró la respuesta de las fuerzas del orden ante el ataque.

“Cuando buscas un amigo, cuando buscas quién está con nosotros, había 605 personas dispuestas a dar su vida para salvarnos”, expresó Ingber. “Gracias a Dios que eso no tuvo que suceder, y que todos tengamos un futuro mejor”.

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