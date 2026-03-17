Tráiler: Timothée Chalamet encabeza el regreso de “Dune 3”

El desierto vuelve a llamar y esta vez no se trata de una promesa lejana, sino de un hecho concreto. Ya está disponible el primer tráiler de “Dune: Parte Tres” con Timothée Chalamet y una muestra sencilla, pero suficiente para confirmar que el cierre de la trilogía ya está en marcha bajo la dirección de Denis Villeneuve.

La película tiene previsto su estreno el 18 de diciembre y llegará en un escenario competitivo, donde también figura “Avengers: Doomsday”. Aun así, el universo de Arrakis juega con ventaja porque ya tiene una base sólida de espectadores que han seguido cada paso de Paul Atreides.

Lo que dejó “Dune: Parte Dos” y lo que viene

La segunda entrega, “Dune: Parte Dos”, amplió el viaje de Paul, quien asumió su lugar entre los fremen mientras enfrentaba al imperio Harkonnen. Junto a Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, y con Chani, personaje de Zendaya, la historia avanzó hacia un desenlace marcado por decisiones que cambiaron el equilibrio de poder.

El cierre dejó claro que la victoria no era el final, sino el inicio de una etapa más compleja. Esa línea narrativa conecta directamente con lo que propone “Dune: Parte Tres”, inspirada en “Dune Messiah”, obra publicada por Frank Herbert en 1969.

Villeneuve ya había adelantado que una tercera película no sería una repetición, sino una exploración de las consecuencias del poder. Y ese enfoque le abre espacio a personajes que apenas se insinuaron en la entrega anterior.

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Un reparto que crece

El universo de “Dune” seguirá expandiéndose con figuras que ganarán mayor peso en pantalla. Florence Pugh como la princesa Irulan, Léa Seydoux como Lady Margot y Anya Taylor-Joy como Alia tendrán un desarrollo más amplio en esta nueva etapa.

A ellos se suman regresos clave como los de Josh Brolin, en el rol de Gurney Halleck, y Jason Momoa como Duncan Idaho, además de la incorporación de Robert Pattinson, quien asumirá el papel del antagonista Scytale.

Detrás de cámaras, el proyecto mantiene su identidad. Legendary Pictures confirmó el desarrollo de esta tercera parte en 2024, consolidando la visión de Villeneuve como una trilogía pensada desde el inicio, aunque construida paso a paso.

El componente musical también sigue en manos de Hans Zimmer, quien ya había adelantado que trabajaba en nuevas piezas mientras terminaba la banda sonora de “Dune: Parte Dos”.

“Denis llegó el segundo día de rodaje, entró sin decir nada y dejó ‘Dune Messiah’ sobre mi escritorio”, dijo Zimmer en declaraciones a “Variety”. “Sé hacia dónde vamos y sé que aún no hemos terminado”.

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