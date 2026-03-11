Andrea Bocelli responde a Timothée Chalamet luego de que menospreció el ballet y la ópera

El legendario cantante de ópera Andrea Bocelli respondió a las declaraciones del actor Timothée Chalamet en las que menospreció artes escénicas como la ópera y el ballet y aseguró que “a nadie le importa” este tipo de arte.

En una declaración a PEOPLE, Bocelli dijo que estaba sorprendido tras escuchar la opinión de Chalamet, nominado al Oscar como Mejor Actor por su papel en ‘Marty Supreme’, sobre el ballet y la ópera. En respuesta, el icónico tenor resaltó la trascendencia artística que el ballet y la ópera han tenido durante siglos.

“Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no hemos experimentado realmente. La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción —dice Bocelli—. No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y unir a diferentes generaciones”, explicó el músico italiano.

Bocelli espera que Chalamet pueda descubrir que la actuación y la ópera se nutren de la misma fuente emocional e incluso lo invitó a uno de sus conciertos.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos. A veces basta con unos minutos de escuchar esta música en vivo para comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”, exhortó.

Las críticas contra Timothée iniciaron luego de que participó en un conversatorio para Variety y CNN con Matthew McConaughey en febrero. En la charla se tocó el tema sobre cómo mantener vigentes las salas de cine en medio del avance del streaming.

“No quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: ‘Oye, mantén esto vivo’, aunque parezca que ya no le importa a nadie. Con todo respeto a la gente del ballet y la ópera”, dijo, lo que provocó risas entre los asistentes. Sin embargo, las palabras de Chalamet causaron indignación en el mundo artístico y varias de las compañías de ballet y ópera más destacadas del mundo se pronunciaron rechazando estas declaraciones y resaltando el valor de las artes escénicas.

