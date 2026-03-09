Critican a Timothée Chalamet por menospreciar el ballet y la ópera: “A nadie le importa”

El actor Timothée Chalamet ha sido blanco de severas críticas luego de que hizo comentarios menospreciando las artes escénicas, especialmente el ballet y la ópera.

Chalamet, quien está nominado al Oscar 2026 por su papel en la película ‘Marty Supreme’, asistió junto con Matthew McConaughey a la Universidad de Texas para participar en un evento comunitario organizado por Variety y CNN. Durante la charla, ambos actores conversaron con respecto a la preservación del cine.

El actor neoyorquino hizo un comentario sobre las artes escénicas como el ballet y la ópera. “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas que digan: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque a nadie le importe’. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet”, dijo entre risas, mientras McConaughey lo escuchaba.

Chalamet reconoció después que sus palabras fueron problemáticas. “Acabo de perder 14 centavos de audiencia”, dijo. “Simplemente metí la pata sin motivo alguno”.

Esta opinión no sentó bien a otros artistas, especialmente a los que se dedican a la ópera y el ballet. Varias compañías de ballet y ópera respondieron a Chalamet.

“Lo siento, @tchalamet. Te ofreceríamos entradas de cortesía para Akenatón, pero se están agotando. Quedan algunas plazas disponibles si te apuras”, escribió la Ópera de Los Ángeles en sus redes sociales.

El Royal Ballet y la Opera de Londres resaltaron el valor cultural y emocional del ballet, que cada noche reúne a miles de personas en todo el mundo. “Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y de la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, @tchalamet, nuestras puertas están abiertas”.

Las principales compañías de ballet y ópera se pronunciaron, como la Met de Nueva York, el Ballet Nacional de Inglaterra, la Ópera de París, la Scala de Milán, la Estatal de Viena, la Royal Opera House de Londres, el Teatro Real de Madrid o el Liceu de Barcelona. Decenas de artistas de estas dos disciplinas defendieron su arte y rechazaron los comentarios de Chalamet.

Otros artistas también expresaron su rechazo, como la actriz Jamie Lee Curtis. “¿Por qué algunos artistas se burlan de otros artistas?”, preguntó en Instagram.

La cantante Doja Cat arremetió contra Chalamet y resaltó la trascendencia histórica y cultural del ballet y la ópera. “La ópera tiene 400 años. El ballet tiene 500. Un tal Timothée Chalamet, un tipo corpulento, por cierto, tuvo el descaro de decir ante la cámara que a nadie le importa (…) Tu industria lo está pasando mal. Mi industria lo está pasando mal. No significa que a la gente no le importe. A la gente le importa. A los bailarines les importa. A los cantantes les importa. Al público le importa. Todavía hay público. A la gente le importa. Te presentas con un atuendo bonito, te sientas y te callas la boca. Esa es la etiqueta habitual en esas cosas. Tal vez aprenda algo de eso”.

Estas desafortunadas declaraciones ocurren en medio de la campaña de Timothée Chalamet para los Óscar. El actor fue nominado en la categoría ‘Mejor Actor’ por ‘Marty Supreme’ y se perfila como uno de los favoritos de esta temporada de premios. Sin embargo, resta saber si esta polémica por sus comentarios podría afectar sus posibilidades de triunfar en los premios de la Academia.

Con su nominación al Oscar de este 2026, Timothée Chalamet igualó el récord de nominaciones que solo ostentaba el legendario actor Marlon Brando al lograr su tercera nominación al Oscar a sus 30 años. Marlon Brando logró tres nominaciones a ‘Mejor Actor’ por sus actuaciones en Un tranvía llamado deseo, Viva Zapata! y Julio César.

