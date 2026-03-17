Una inmigrante denuncia acoso y falta de apoyo de las autoridades en Arizona

Josefina, una inmigrante y madre soltera de tres hijas, denuncia estar siendo víctima de acoso y amenazas por parte de un hombre que antes era cliente de su negocio de comida. Según su relato, la situación ha afectado tanto su seguridad como su bienestar emocional, y las autoridades no le han brindado respaldo.



De acuerdo a N+Univision Arizona que el hombre inicialmente le manifestó sus intenciones de su sentimientos hacia ella, pero que la situación fue complicandose por el compartamiento del hombre

“Quería algo conmigo. Pero a raíz de que no le hice caso fue acosándome más”, denunció la inmigrante.

Debido a problemas de salud que le impedían mantener un empleo fijo, Josefina abrió su negocio de comida y entregaba pedidos a domicilio. Durante una de esas entregas, pidió prestado un cargador al sujeto, lo que según ella pudo haber desencadenado el acoso.

“Yo no sabía bien donde había puesto a cargar mi celular; yo se lo di con confianza y tal vez ese fue mi error (…) Vi que desconectó mi teléfono de una caja, y no sé si ahí pudo robarme información”, dijo.

Llamadas, mensajes y difamación en redes

Josefina asegura haber recibido llamadas y mensajes de texto constantes, incluso de madrugada, por lo que tuvo que bloquear al hombre de todas las plataformas: “me estaba perjudicando mucho”.



Además, indica que el sujeto comenzó a difundir imágenes y mensajes falsos sobre ella en redes sociales, incluyendo rumores de relaciones con hombres casados, y compartió su número telefónico, generándole temor por la reacción de la comunidad: “Lo está haciendo yo no sé si para que la gente agarre odio hacia mí”.

Falta de apoyo policial y social

La mujer critica la respuesta de las autoridades. “La policía no me está ayudando, no me está apoyando en nada. Nadie me está apoyando”. Explica que al intentar presentar una denuncia, le indicaron que “no pueden hacer nada porque lo que postee esta persona, se pone anónimo”.



Además, denuncia que la sociedad la juzga en lugar de respaldarla: “Lo único que hacen las personas cuando una mujer tiene un problema es atacar a la mujer. Me atacan diciendo: ‘Es que tú tuviste la culpa’”.

Vivir con miedo y ansiedad

Josefina afirma que el acoso afecta su sueño y tranquilidad, y teme por la seguridad de ella y sus hijas. Frente a la cámara, subraya: “No se le hace a ningún ser humano. Nadie tiene el derecho de burlarse de nadie, ni de humillarlo así. Todos merecemos respeto, y cuando una mujer dice que no, es un no”.

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