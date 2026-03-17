Yankees ponen fecha de la primera apertura de Gerrit Cole en el Spring Training

Los New York Yankees han recibido la noticia más esperada de esta pretemporada: Gerrit Cole está listo para volver a subirse al montículo.

Sería su debut en los entrenamientos de primavera, en lo que constituye el paso más reciente en la recuperación del lanzador derecho de New York tras someterse a una cirugía Tommy John en el codo.

Cole tiene programado lanzar una entrada como abridor este miércoles en un partido de exhibición contra los Boston Red Sox en el Steinbrenner Field.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2023 lanzó en dos juegos de los entrenamientos de primavera el año pasado, antes de la cirugía que lo mantuvo fuera de acción durante toda la temporada 2025.

Gerrit Cole is scheduled to start and throw an inning against the Red Sox tomorrow



This will be Cole's first start since having Tommy John surgery, per @Joelsherman1 pic.twitter.com/fYweMauuXO — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 17, 2026

Aaron Boone emocionado

“Definitivamente es emocionante”, declaró el mánager Aaron Boone este martes. “Obviamente, creo que todos han estado entusiasmados con lo bien que se le ha visto. El hecho de que ahora vaya a participar en un juego simplemente indica en qué punto se encuentra y lo bien que está progresando todo”.

Cole realizó una sesión de bullpen de 35 lanzamientos el jueves y ha alcanzado las 97.5 millas por hora con su recta, al tiempo que ha ejecutado también lanzamientos con efecto.

Boone reiteró el plan de los Yankees para que el jugador de 35 años haga su debut en la temporada a finales de mayo o principios de junio. La última actuación oficial de Cole tuvo lugar en el quinto juego de la Serie Mundial de 2024.

“No quiero necesariamente que la gente piense que estamos acelerando el proceso ni nada por el estilo”, comentó Boone. “Ese no es el caso. Simplemente, él está listo para hacerlo; ya ha participado en sesiones de live batting practice (práctica de bateo en vivo), por lo que será bueno verlo ahí fuera durante una entrada, abriendo un juego y viendo a nuestro as en el montículo”.

"Everyone's been excited just how good he's looked. So the fact that he's getting into a game now, I think just kind of indicates where he is and how well it is going," Aaron Boone said of Gerrit Cole making his first start since Tommy John surgery.



Boone said if all continues… — Gary Phillips (@GaryHPhillips) March 17, 2026

Progresión con la lesión de Gerrit Cole

Cole realizó su primera sesión de bullpen de los entrenamientos de primavera el 13 de febrero y, una semana después, se enfrentó a bateadores por primera vez desde la cirugía. Cuando se presentaron en Florida, los Yankees no sabían si Cole llegaría a participar en algún partido.

“En las últimas semanas, gracias a su continua progresión, a la forma en que se está recuperando y a factores similares —así como al hecho de que ya acumula varias sesiones de live batting practice—, la posibilidad de que jugara comenzó a tomar fuerza, probablemente en los últimos 10 días o dos semanas, aunque sin tener una certeza absoluta“, explicó Boone. “En los últimos dos días, la actitud ha sido: ‘Sí, adelante, hagámoslo’, asumiendo que él continúe haciendo lo que tiene que hacer día tras día”.

Cole se perdió el inicio de la temporada 2024 debido a problemas en el codo y se vio limitado a 17 aperturas, tras haber realizado al menos 30 aperturas y ganado un mínimo de 13 partidos en cada una de las tres temporadas anteriores con los Yankees.

El seis veces All-Star ha modificado su mecánica de lanzamiento, colocando ahora las manos por encima de la cabeza. Antes de sufrir la lesión, Cole hacía la pausa a la altura del pecho.

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