Youtube y FIFA llegan a acuerdo para derechos y transmisión del Mundial 2026

La FIFA llegó a una alianza con YouTube para convertir a la plataforma en un canal preferente de distribución de contenido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre algunas de las ventajas exclusivas que tendrá Youtube en contenido exclusivo como resúmenes extendidos, clips inéditos, videos cortos y material bajo demanda.

Además, la FIFA también impulsará la publicación de contenido premium en su canal oficial, incluyendo acceso a su archivo histórico con partidos completos y momentos emblemáticos, lo que servirá como antesala para generar expectativa en torno al torneo.

YouTube is officially a Preferred Platform for the @FIFAWorldCup 2026 ⚽



Get closer to the action than ever before:



✅Go behind-the-scenes with your favorite @YouTubeCreators.

✅Revisit iconic archival matches on the official FIFA channel.

✅Media partners can stream the first… — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) March 17, 2026

YouTube transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido y contenido exclusivo

Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es que, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán transmitir en directo los primeros 10 minutos de cada partido a través de YouTube.

Asimismo, en determinadas regiones se permitirá la transmisión completa de algunos encuentros, lo que representa un cambio significativo en la distribución tradicional de derechos televisivos.

El acuerdo también contempla una fuerte integración con creadores de contenido, quienes tendrán acceso sin precedentes al evento para generar piezas exclusivas: desde historias humanas hasta análisis tácticos, enriqueciendo la narrativa del torneo con múltiples perspectivas.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que esta colaboración permitirá conectar con aficionados “como nunca antes” en un entorno mediático en constante evolución.

Por su parte, Justin Connolly, vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, aseguró que la plataforma busca ofrecer una experiencia “global e interactiva” que atraiga a nuevas generaciones.

Este movimiento se suma a la estrategia digital de la FIFA, que ya había alcanzado un acuerdo con TikTok para potenciar la difusión de contenidos del Mundial, consolidando así su presencia en las principales plataformas digitales del mundo.

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