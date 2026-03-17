Zendaya responde a las imágenes de boda creadas por IA y protege su vida personal con humor

La actriz Zendaya Coleman respondió a las fotos creadas con inteligencia artificial sobre su supuesta boda con su prometido, el también actor Tom Holland.

La artista asistió al programa Jimmy Kimmel Live! y aprovechó el momento para aclarar que esas imágenes son totalmente falsas.

“Muchas personas han sido engañadas por ellas. Estaba en la ‘vida real’ y la gente me decía: ‘¡Dios mío, tus fotos de boda son preciosas!’. Y yo les decía: ‘Cariño, son IA. ¡No son reales!’”, dijo la actriz en la conversación, cuidando de no revelar mayores detalles sobre su vida personal.

La actriz decidió contribuir al tono jocoso de la conversación al presentar un supuesto video de su boda, en el cual era evidente que el rostro de Tom Holland fue agregado con edición. En realidad, era una escena de su próxima película, The Drama, en la que comparte protagonismo con Robert Pattinson.

Zendaya ha procurado mantener bajo reserva su vida privada, por lo que no se ha pronunciado sobre su supuesto compromiso con Holland a finales de 2024 y ahora los rumores de su boda.

Los rumores sobre la boda de Zendaya y Tom Holland comenzaron cuando Law Roach, estilista de estrellas y que ha trabajado con Zendaya de manera cercana desde hace varios años, dijo a Access Hollywood en los Premios al Actor 2026 que la boda de los actores ya se celebró.

“La boda ya se celebró. Te la perdiste. Es muy cierto”, dijo Roach al medio de comunicación.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ni sus representantes han confirmado o negado esta información.

Zendaya y Tom Holland comenzaron a salir luego de que grabaron juntos Spider-Man: Homecoming. Luego trabajaron en otras películas como Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021) y también aparecerán en la próxima película Spider-Man: Brand New Day.

Zendaya habló sobre su participación en la más reciente entrega de la franquicia de Spiderman, en la que vuelve a compartir pantalla con Holland. “He visto bastante de la película y me siento muy bien al respecto. Es una parte muy importante de nuestra historia, obviamente, y crecimos haciendo esas películas. Es un privilegio poder hacerlas”, dijo la actriz.

Aunque su relación es de conocimiento público, Zendaya y Tom Holland se han esforzado por proteger su noviazgo de la exposición mediática y han mantenido aspectos de su vida personal bajo reserva.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2023, Tom Holland habló sobre la razón detrás de mantener privada su relación.

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, dijo entonces.

Sin embargo, se han acompañado mutuamente en eventos públicos como premieres y premiaciones. También trabajan juntos en proyectos cinematográficos, como es el caso de “The Odyssey”, la nueva película de Christopher Nolan en la que Zendaya y Holland forman parte del elenco junto con otros actores de renombre como Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong, entre otros. La cinta se estrenará el 17 de julio de 2026 en las salas de cine.

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