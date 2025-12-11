‘The Drama’: comparten tráiler de la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson

Hace unos meses se confirmó que Zendaya y Robert Pattinson protagonizarían una comedia romántica de la productora y distribuidora A24. Ahora, se ha compartido el primer tráiler oficial de la película, la cual estrenará en cines el 3 de abril del año que viene.

‘The Drama’ tiene guion y ha sido dirigida por Kristoffer Borgli, y se perfila ahora como uno de los estrenos más esperados del 2026. El primer adelanto ha generado revuelo en redes sociales, principalmente entre las cientos de seguidoras de Pattinson, quienes son sus fanáticas desde su éxito con la saga de ‘Crepúsculo’.

El elenco de esta película está completado por Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates. En el tráiler se confirma la sinopsis, Zendaya y Pattinson interpretan a una pareja comprometida, que, poco tiempo antes de la boda comienza a tener problemas.

Aunque inicialmente la película era definida como una comedia romántica, el adelanto también ha dado vibras de suspenso.

El cineasta noruego de 40 años aún no ha sido nominado a los premios Oscar, pero sí ha recibido buenas críticas por sus historias llenas de sarcasmo. Por ejemplo, en 2023 estrenó ‘Dream Scenario’, una película protagonizada por Nicolas Cage. En su momento hubo rumores de posibles nominaciones, pero al final solo su protagonista obtuvo una nominación como Mejor Actor de Comedia o Musical en los Golden Globes.

Aunque esa película hizo que se posicionara mucho más en Hollywood, su gran debut como director lo tuvo en 2022 al estrenar ‘Sick of Myself’ en el Festival de Cine de Cannes. Esta película era una comedia negra. Estos proyectos previos podrían dar pistas de lo que será ‘The Drama’.

