4 alimentos que provocan mal aliento y no lo sabías

Aunque mantengas una buena higiene bucal (cepillado, hilo dental y enjuagues), lo cual es fundamental, no siempre es suficiente para evitar afecciones como el mal aliento. Lo que comes influye significativamenre, así que los expertos mencionan algunos alimentos que contribuyen al mal olor en la boca y no lo sabías.

De acuerdo con la información difundida por Listerine, marca especializada en cuidado bucal, gran parte, ciertas comidas favorecen la proliferación de bacterias o generan compuestos que afectan directamente el olor en la boca.

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4 alimentos que pueden provocarte mal aliento y lo sabías

1. Productos lácteos

Aunque la leche, el queso y el yogur aportan nutrientes importantes, también pueden contribuir al mal aliento. Esto ocurre porque las bacterias presentes en la lengua se alimentan de los aminoácidos que contienen estos productos.

Durante este proceso, se liberan compuestos de azufre que generan un olor fuerte y persistente. Si no se mantiene una higiene adecuada tras su consumo, el efecto puede prolongarse por varias horas.

2. Atún en conserva

El pescado, en general, tiene un aroma característico, pero el atún en conserva puede resultar aún más intenso. Esto se debe a un proceso de oxidación que ocurre con el paso del tiempo, especialmente al estar almacenado en envases cerrados.

Cuando se consume, ese olor se traslada a la boca y puede permanecer incluso después de cepillarse los dientes. Además, las proteínas del pescado también son descompuestas por bacterias orales, lo que agrava el problema.

3. Rábano

El rábano contiene isotiocianato, un compuesto natural responsable de su sabor fuerte. Este elemento actúa como defensa de la planta, pero también tiene un efecto directo en el aliento.

Tras ser ingerido, el compuesto entra en el torrente sanguíneo y puede liberarse a través de la respiración, generando un olor persistente. Por eso, el mal aliento no solo proviene de la boca, sino también del proceso digestivo.

4. Café

El café es parte de la rutina de millones de personas, pero su consumo frecuente puede afectar la frescura del aliento. La cafeína reduce la producción de saliva, que es clave para mantener la boca limpia.

La saliva ayuda a eliminar restos de comida y bacterias. Cuando su producción disminuye, estos residuos permanecen más tiempo en la boca, lo que favorece la aparición de mal olor.

Además, el propio aroma del café puede quedarse impregnado, intensificando la sensación de aliento poco fresco.

Evitar estos alimentos no siempre es necesario, pero sí es importante ser consciente de sus efectos. Los especialistas recomiendan reforzar la higiene bucal después de consumirlos, así como mantenerse hidratado para estimular la producción de saliva.

El mal aliento no siempre está relacionado con la falta de limpieza, sino con pequeños hábitos diarios que pueden pasar desapercibidos.

La cafeína reduce la producción de saliva, que es clave para mantener la boca limpia, lo que genera mal aliento. Crédito: PitukTV | Shutterstock

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