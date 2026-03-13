5 alimentos que aumentan la presión arterial sin darte cuenta

Así como hay alimentos que no debes consumir cuando eres hipertenso; ultraprocesados, azucarados, existen otros que, sin darte cuenta, también pueden elevar la presión arterial. La clave está en que son tan cotidianos que parecen inofensivos, pero realmente son un enemigo silencioso.

Expertos en nutrición y salud cardiovascular explican que el problema no siempre está en un solo alimento, sino en el consumo acumulado de sodio, azúcares añadidos y grasas poco saludables. Algunos productos presentes en desayunos, meriendas o comidas rápidas pueden aportar estos elementos sin que la persona lo note.

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Te compartimos una lista de alimentos que pueden alterar los niveles del tensiómetro sin aviso, mencionados por Medical News Today, de modo que puedas hacer algunos ajustes en la dieta.

5 alimentos que elevan la presión arterial y no lo sabías

1. Pan

El pan es uno de los alimentos más consumidos en muchas dietas diarias. Sin embargo, incluso una sola rebanada de pan blanco puede contener alrededor de 130 miligramos de sodio.

Aunque esa cantidad puede parecer pequeña, el problema aparece cuando se consumen varias porciones durante el día. Desayunar tostadas y luego comer un sándwich al mediodía puede aumentar la ingesta total de sodio.

Además, productos horneados como magdalenas, panecillos o pasteles suelen incluir sodio para mejorar su textura y prolongar su conservación. A esto se suma el azúcar añadido, lo que puede afectar la salud cardiovascular cuando se consumen con frecuencia.

2. Salsa de tomate (ketchup)

La salsa de tomate es un acompañante común para papas fritas, hamburguesas o comidas rápidas. Sin embargo, muchas versiones comerciales contienen cantidades elevadas de sodio y azúcar.

Según especialistas en nutrición, el sodio presente en estas salsas puede contribuir a la retención de líquidos en el organismo. Este proceso puede aumentar el volumen de sangre que circula por las arterias, lo que puede elevar la presión arterial con el tiempo.

Además, el azúcar añadido también puede afectar el metabolismo y favorecer el aumento de peso, otro factor relacionado con la hipertensión.

Unas “inocentes” rebanadas de pan con margarina y una taza de café va añadiendo sodio y calorías que no tenías en los papeles. Crédito: WS-Studio | Shutterstock

3. Chocolate

El chocolate suele considerarse un pequeño placer ocasional, pero algunas variedades pueden tener efectos en la presión arterial cuando se consumen en exceso.

Los chocolates con alto contenido de azúcar y grasas añadidas pueden contribuir al aumento de peso y afectar la salud cardiovascular. Algunos productos también contienen sodio en pequeñas cantidades.

Los especialistas recomiendan moderar su consumo y optar por versiones con mayor contenido de cacao y menos azúcares añadidos.

4. Mantequilla de maní

La mantequilla de maní es un alimento popular por su sabor y su contenido de proteínas. Sin embargo, muchas presentaciones comerciales incluyen sodio y azúcares añadidos.

Cuando se consume de forma habitual, este aporte adicional de sodio puede influir en los niveles de presión arterial, especialmente en personas sensibles a la sal.

Los expertos recomiendan revisar las etiquetas nutricionales y elegir versiones naturales que contengan solo maní o una cantidad mínima de sal.

5. Margarina

La margarina suele utilizarse como sustituto de la mantequilla, pero algunas variedades contienen grasas trans o altos niveles de sodio.

Las grasas trans pueden afectar el sistema cardiovascular al elevar el colesterol LDL y reducir el colesterol HDL. Esta combinación puede aumentar el riesgo de problemas del corazón y afectar la presión arterial.

Elegir opciones con menos sodio y sin grasas trans puede ayudar a reducir este impacto.

Los expertos en salud cardiovascular recomiendan prestar atención a las etiquetas nutricionales y mantener una dieta equilibrada, además de reducir el consumo de alimentos procesados y priorizar ingredientes frescos.

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