El medicamento que más daña los riñones y lo sigues tomando: advierten médicos

Entre los fármacos que pueden ser perjudiciales para la salud renal, los especialistas en salud tienen claro cuál es el tipo de medicamento que más daña los riñones. Cuando se consumen con frecuencia o sin supervisión médica, los analgésicos pueden representar un riesgo importante para este órgano vital.

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, ubicada en Madrid, España, recalca que los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pueden afectar severamente la función renal. Estos son: ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina.

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Por qué los AINEs pueden dañar los riñones

Cuando se consumen antiinflamatorios no esteroideos durante largos periodos, estos medicamentos pueden alterar el flujo sanguíneo hacia los riñones. Al reducir la irrigación adecuada, las estructuras internas del órgano pueden sufrir daño progresivo.

Este problema se conoce como nefropatía por analgésicos, una condición que puede desarrollarse lentamente y pasar desapercibida durante años.

Según el portal médico MedlinePlus, el daño renal causado por estos medicamentos puede presentarse de dos formas: insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica. En casos avanzados, el tratamiento puede requerir diálisis o incluso un trasplante.

Un consumo más común de lo que parece

El riesgo aumenta porque estos medicamentos son fáciles de conseguir y muchas personas los consideran seguros para cualquier dolor leve.

Dolores de cabeza, molestias menstruales, lesiones deportivas o inflamaciones articulares suelen tratarse con estos fármacos sin consultar a un médico. Esta práctica, conocida como automedicación, puede derivar en un consumo repetido durante meses o años.

Informes médicos indican que tomar dosis altas o consumir analgésicos de forma continua eleva el riesgo de daño renal. Incluso se ha señalado que ingerir varias pastillas al día durante largos periodos puede aumentar de forma considerable la probabilidad de desarrollar problemas renales.

Síntomas que pueden aparecer con el tiempo

Uno de los mayores problemas de este tipo de daño renal es que en las primeras etapas puede no presentar síntomas evidentes. Con el paso del tiempo, algunas personas comienzan a notar señales como:

Fatiga persistente

Hinchazón en piernas o pies

Disminución de la cantidad de orina

Presencia de sangre en la orina

Presión arterial elevada

Cómo reducir el riesgo de daño renal por fármacos

Los especialistas recomiendan utilizar analgésicos con prudencia y siempre respetando las dosis indicadas. También aconsejan consultar con un profesional de la salud si el dolor se vuelve frecuente o crónico.

También existen estrategias que pueden ayudar a reducir la necesidad de medicamentos en algunos casos, como la fisioterapia, ejercicios de relajación, compresas frías o calientes y cambios en el estilo de vida.

Algunos alimentos con propiedades antiinflamatorias, como el jengibre, la cúrcuma o frutas ricas en antioxidantes, también pueden formar parte de un enfoque integral para manejar molestias leves.

Aun así, los expertos coinciden en un punto clave: cualquier cambio en el tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica.

El cuidado de los riñones depende en gran medida del uso responsable de los medicamentos. Por eso, antes de tomar analgésicos de forma habitual, conviene evaluar los riesgos y consultar con un especialista.

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