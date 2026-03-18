Elton John invitó a Brooklyn Beckham a fiesta de los Oscar

Mientras los focos de Hollywood se apagaban tras la ceremonia de los Premios Oscar, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz encontraron refugio en un espacio donde la música, la filantropía y la lealtad personal se entrelazan cada año.

De acuerdo con “The Sun”, Elton John decidió convertir a la pareja en invitados VIP de su tradicional gala benéfica en West Hollywood, algo que el entorno cercano del joven interpreta como un abrazo simbólico. “Invitarlo a él y a Nicola a la fiesta fue una muestra pública de respaldo”, contó un insider citado por el tabloide. “Elton ha visto a Brooklyn algo perdido sin su familia biológica y ha dado un paso adelante por él”.

Una relación que trasciende lo social

El músico es padrino de Brooklyn desde su nacimiento y, según la misma publicación, ha asumido con más firmeza ese rol ahora que el distanciamiento entre el joven y sus padres ocupa titulares. Otra fuente del medio británico señaló: “Quiere cuidar de ellos en su papel de ‘asesor espiritual’ como padrino. Es un rol que se toma en serio”.

La gala organizada por la Elton John AIDS Foundation volvió a reunir a una lista extensa de celebridades interesadas en apoyar la causa benéfica. Allí se mezclaron rostros muy conocidos, entre ellos Dua Lipa y su prometido Callum Turner, además de Sharon Osbourne junto a Jack Osbourne. También se dejaron ver artistas como Yungblud y Lola Young, quien incluso ofreció una presentación en vivo.

A ellos se sumaron nombres del circuito fashion y cinematográfico como Donatella Versace, Sara Sampaio, Dove Cameron, Keke Palmer, Tiffany Haddish y Sharon Stone.

Una noche distinta para una pareja en el foco mediático

Nicola Peltz eligió un vestido negro entallado que acompañó con un estilismo minimalista, mientras que Brooklyn apostó por un traje del mismo color, acorde al ambiente elegante de la velada. Según “Daily Mail”, ambos “se mostraron muy unidos” durante toda la noche.

“The Sun” añadió que la pareja “pasó un tiempo fantástico con Elton y David Furnish”, disfrutando de un entorno relajado y lejos de la presión mediática. Una fuente explicó que él “sólo quiere seguir adelante con su vida y está feliz de tener el apoyo de Elton y David, que siempre han velado por él”.

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