Estudiante estadounidense fue reportado como desaparecido en España tras asistir a una fiesta

Un joven estadounidense de 20 años proveniente de Alabama fue reportado como desaparecido en Barcelona, España. El estudiante se encontraba en la ciudad europea realizando un viaje personal durante sus vacaciones de primavera (Spring Break) para visitar a unos amigos que cursan estudios en el extranjero.

James Paul Gracey, conocido entre sus allegados como “Jimmy”, fue visto por última vez la madrugada del martes en la discoteca Shoko, un establecimiento ubicado en el paseo marítimo de la ciudad. Según los informes de su familia, el joven se encontraba dentro del local alrededor de las 3:00 a.m, señaló New York Post.

Un acompañante manifestó que se retiró del recinto antes que Gracey, quien optó por permanecer en el lugar. Desde ese momento, se perdió el contacto con el estudiante. Su madre, Therese Gracey, difundió la alerta a través de redes sociales tras confirmar que su hijo no regresó al alojamiento donde se hospedaba.

Detalles de la investigación y descripción

La familia ha confirmado que las autoridades locales ya tienen posesión de un objeto personal del joven. “La policía tiene su teléfono, pero no ha vuelto al Airbnb. ¿Alguien lo ha visto?”, consultó Therese Gracey en un grupo especializado de residentes y estudiantes en Barcelona.

En el momento de su desaparición, Gracey vestía una camisa blanca, pantalones oscuros y una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación. El joven es originario de Elmhurst, Illinois, y cursa el tercer año de la carrera de contabilidad con honores en la Universidad de Alabama.

Perfil del estudiante y contexto del viaje

La Universidad de Alabama, con sede en Tuscaloosa, confirmó que Gracey es alumno activo de la institución, aunque aclaró que su estancia en España no forma parte de un programa académico oficial, informó ABC 33/40. En el ámbito universitario, Gracey desempeña el cargo de capellán en el capítulo Alpha Phi de la fraternidad Theta Chi.

La comunidad estudiantil en Barcelona pidió a los familiares a contactar con la embajada y representantes políticos para intensificar las labores de búsqueda. El club Shoko, donde se le vio por última vez, es reconocido internacionalmente y esa noche contaba con la presentación del artista Daniel Allan.

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