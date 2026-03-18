44 años de cárcel por tráfico sexual y maltrato de mujeres: sentencia en Queens, Nueva York

Cleveland Sterling fue sentenciado a entre 44 y 52 años de prisión tras ser declarado culpable en juicio de tráfico sexual, promoción de la prostitución, robo y otros delitos conexos en Queens (NYC).

Según la evidencia, el acusado de 38 años obligó a dos mujeres a ejercer la prostitución de manera reiterada, las agredió cuando se negaron a acatar sus órdenes y le sustrajo dinero por la fuerza a una de ellas. Sterling también fue declarado culpable de explotar a una tercera víctima, quien se vio obligada a mantener relaciones sexuales con desconocidos a cambio de dinero, bajo sus órdenes y amenaza de sufrir abusos.

“Se aprovechó de tres mujeres distintas, utilizando la violencia, la intimidación y la coacción para forzar a las víctimas a la explotación sexual en beneficio propio. Un jurado lo declaró culpable de estos delitos y ahora ha sido sentenciado a más de cuatro décadas de prisión como castigo. El tráfico sexual es un acto calculado, cruel y devastador para quienes son sus víctimas. Continuaremos procesando estos delitos, al tiempo que trabajamos con nuestros proveedores de servicios asociados para brindar a las sobrevivientes el apoyo y los recursos adecuados”, declaró en un comunicado la Fiscal de Distrito de Queens, Melinda Katz.

Sterling, alias “Rich” y “Dollarz” y residente de Uniondale, había sido declarado culpable por un jurado el pasado 13 de febrero, tras dos días de deliberaciones. Como parte de la sentencia del juez Peter Vallone Jr. deberá registrarse como delincuente sexual al ser puesto en libertad.

Según la investigación y los testimonios presentados en el juicio, Sterling conoció a la primera víctima -una joven de 22 años- en 2019 y la obligó a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero en diversos lugares de Queens hasta noviembre de 2022. Tomó fotografías de la víctima y las utilizó para crear anuncios de servicios sexuales en línea. Se comunicaba con los clientes, organizaba las citas de prostitución y exigía a la víctima que le entregara directamente todas las ganancias obtenidas de los encuentros sexuales. Golpeaba a la víctima cuando esta retenía dinero en efectivo o se negaba a cumplir sus órdenes. En una ocasión le rompió varios dientes. En otra ocasión, la golpeó en la cabeza con una botella de vidrio lo que requirió que le aplicaran grapas en el cuero cabelludo.

Sterling conoció a la segunda víctima, una joven de 19 años, en agosto de 2021. Iniciaron una relación íntima que derivó en que el acusado la instruyera para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de dinero. En una ocasión, en octubre de 2021, la mujer alertó a la policía cuando el acusado le robó dinero por la fuerza; los agentes observaron hematomas en diversas partes de su cuerpo. Un patrón similar sucedió con la tercera víctima, una mujer de 27 años, a la que conoció en julio de 2019.

Mientras eran víctimas de trata, dos de las mujeres se hicieron tatuajes que llevaban una variante del nombre del acusado, los cuales servían para marcarlas como su propiedad.

Casos similares

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada unos esposos fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, en la cual las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego como parte de los esfuerzos para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

El mes pasado Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración, informó la Fiscalía del Distrito de Queens (NYC). En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

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