Fijan fianza de $10,000 a periodista Estefany Rodríguez detenida por ICE en Nashville

Un juez de inmigración fijó una fianza de $10,000 a la reportera Estefany Rodríguez, detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque su liberación depende de la decisión del gobierno sobre una posible apelación.



Los abogados de la periodista de Nashville Noticias indicaron que Rodríguez no será puesta en libertad de inmediato, ya que ICE tiene hasta este martes para decidir si apela la fianza. Si la agencia decide no impugnar, la periodista podrá salir bajo la garantía fijada por el tribunal.

Arresto y proceso legal

Rodríguez fue arrestada el pasado 4 de marzo frente a un gimnasio en Nashville. Su equipo legal, junto con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, indicó que se espera que se resuelvan sus argumentos más recientes en el caso de habeas corpus, una petición de emergencia ante un tribunal federal que cuestiona la legalidad de su detención.

Situación migratoria de Rodríguez

El abogado de la periodista explicó que ella ingresó legalmente a Estados Unidos y fue promovda por su esposo, Alejandro Medina.



Rodríguez también tiene pendiente una solicitud de tarjeta de residencia y una petición de asilo proveniente de Colombia, país del que huyó por riesgos derivados de sus reportajes sobre milicias armadas.

ICE, por su parte, alegó que Rodríguez excedió el tiempo permitido por su visa de turista y no asistió a dos entrevistas de inmigración, considerándola un riesgo de fuga. Sin embargo, Medina señaló que la primera cita fue reprogramada por una tormenta de hielo y que la segunda reunión no estaba registrada correctamente, por lo que les indicaron asistir más tarde.

Michael Holley, abogado de Estefany Rodríguez y Alejandro Medina III, esposo de la periodista

Apoyo familiar y laboral

Medina afirmó que su esposa no ha podido comunicarse con su abogado en más de una semana, pero mantiene la esperanza de resolver la situación.

“Espero y rezo para que Estefany regrese pronto a casa y podamos proceder con el ajuste de estatus para que ella se convierta en residente permanente y, con el tiempo, en ciudadana”, declaró.



Por su parte, Nashville Noticias emitió un comunicado expresando respeto por las leyes de EE. UU. y confianza en que la situación se resuelva favorablemente, permitiendo a Rodríguez reunirse con su hija y esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco de la ley.

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