Familia de afgano muerto bajo custodia de ICE cuestiona la versión oficial: “Era fuerte y saludable”

Un inmigrante afgano que trabajó con el Ejército estadounidense y que había sido detenido por las autoridades migratorias murió en Texas un día después de su arresto, reportó la agencia Associated Press.

El fallecido quedó identificado como Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, quien murió el sábado en el Hospital Parkland de Dallas. El hombre había sido arrestado el viernes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La causa de la muerte aún no ha sido determinada y el caso se encuentra bajo investigación, de acuerdo con un comunicado de la agencia.

¿Qué ocurrió tras su detención?

ICE informó que a Paktyawal lo detuvieron durante una operación policial selectiva y no reportó problemas médicos durante el proceso de arresto y registro.

Las autoridades indicaron que el hombre había sido arrestado previamente el 16 de septiembre por fraude relacionado con el programa SNAP, el principal sistema de asistencia alimentaria del gobierno estadounidense, y también por robo el 1 de noviembre.

La agencia señaló que la noche del viernes, mientras se encontraba en una sala de detención de una oficina del ICE en Dallas, Paktyawal comenzó a quejarse de dificultad para respirar y dolores en el pecho.

Ante la situación, las autoridades lo habrían trasladado al Hospital Parkland, donde recibió tratamiento y permaneció ingresado durante la noche.

De acuerdo con el relato oficial, la mañana del sábado, mientras desayunaba en el hospital, el personal médico notó que tenía la lengua hinchada.

Los paramédicos intentaron reanimarlo en varias ocasiones, pero finalmente fue declarado muerto a las 9:10 de la mañana. “El fallecimiento está siendo objeto de una investigación activa”, señaló ICE en su comunicado.

Su familia cuestiona lo ocurrido

Los familiares de Paktyawal dijeron que el hombre no tenía problemas de salud conocidos y expresaron su desconcierto por lo ocurrido.

“Todavía no podemos comprender cómo sucedió esto. Tenía solo 41 años y era un hombre fuerte y saludable. Sus hijos no dejan de preguntar cuándo volverá su padre a casa”, indicó la familia en un comunicado citado por AP.

Según el grupo #AfghanEvac, una organización con sede en San Diego que ayuda a reasentar a afganos que colaboraron con Estados Unidos durante la guerra en Afganistán, Paktyawal había trabajado junto a fuerzas especiales estadounidenses en su país.

Tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, el hombre llegó al país como refugiado.

De acuerdo con esa organización, vivía con su familia en Richardson, un suburbio de Dallas, mientras su solicitud de asilo seguía pendiente. Estaba casado y tenía seis hijos.

Muertes bajo custodia de ICE

La muerte de Mohommad Nazeer Paktyawal ocurrió en medio de un aumento de fallecimientos bajo custodia del ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos citados por AP.

La agencia ha reportado 14 muertes bajo custodia desde el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal federal, hasta el 6 de enero de este año, lo que podría superar el total de 24 muertes registradas en los 12 meses anteriores.

En comparación, ICE informó 12 muertes bajo custodia en el año fiscal 2024, y otras 12 en los tres años anteriores combinados.

El incremento coincide con una expansión del sistema de detención migratoria.

Actualmente más de 70,000 personas se encuentran detenidas por ICE, frente a unas 40,000 al comienzo del segundo mandato de Trump.

El gobierno federal planea destinar $38,300 millones de dólares para ampliar la capacidad del sistema hasta 92,600 camas antes de finales de noviembre, incluyendo grandes instalaciones como almacenes reconvertidos que podrían albergar hasta 10,000 detenidos cada uno, según AP.

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