Histórica activista Dolores Huerta entre las víctimas de abuso sexual del ícono latino César Chávez

La reconocida activista de los derechos de los trabajadores agrícolas, Dolores Huerta, reveló que el legendario defensor de los derechos civiles César Chávez la violó al menos en una ocasión y en otra la presionó para tener relaciones sexuales.

De tales encuentros, que Huerta guardó durante años, ella quedó embarazada y los niños crecieron en el seno de otras familias, reveló una investigación del New York Times.

La violación ocurrió una noche del invierno de 1966 en Delano, California, cuando Huerta tenía 36 años.

“El Sr. Chávez la llevó en coche a un viñedo aislado, estacionó el vehículo y la violó dentro del mismo”, dice el reporte basado en el testimonio de Huerta.

El otro encuentro sexual fue bajo presión en agosto de 1960, cuando Huerta “se sintió presionada a tener relaciones sexuales” con Chávez en una habitación de hotel. Estaban de viaje de trabajo a San Juan Capistrano, en el sur de California.

El caso de Huerta es un de varios abusos que Chávez habría cometido contra mujeres que trabajaron en su lucha por los derechos civiles.

César Chávez lideró un movimiento obrero y agrícola en el sur de EE.UU. Crédito: AP

Congresista expresa indignación

La congresista Luz Rivas (CA-29) calificó de “indignantes” las revelaciones sobre Chávez y se solidarizó con Huerta y otras víctimas del exlíder.

“Condeno rotundamente estos actos y aplaudo la valentía de quienes se atrevieron a compartir sus historias, incluyendo a Dolores Huerta. Merecen ser escuchadas y apoyadas”, dijo Rivas.

La congresista reconoce que su generación creció con la figura de Chávez como esencial en el movimiento de derechos civiles, agricultores y obreros.

“La información publicada hoy es dolorosa para las generaciones que crecimos conociendo a César Chávez como una figura familiar y aprendiendo sobre sus contribuciones al movimiento obrero”, expuso. “Sin embargo, debemos reconocer que el legado de una persona no justifica el daño causado ni eclipsa el trauma que las víctimas han sufrido durante décadas”.

El movimiento liderado por Chávez y Huerta permitió la fundación del United Farm Workers, que se deslindó de Chávez. Rivas pide apoyar al sindicato.

“Juntos continuaremos nuestra lucha por la justicia migratoria. Además, ya no participaré en eventos o actividades que celebren la vida o el legado de César Chávez”, agregó Chávez.