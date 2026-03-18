Inteligencia artifical y red eléctrica en Puerto Rico: en qué consisten los proyectos del comisionado residente Pablo José Hernández

NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, anunció que dos medidas que presentó que podrían ayudar a fortalecer la red eléctrica en el territorio haciendo uso de la inteligencia artificial (IA) se encuentran ante la consideración de la Cámara de Representantes.

Hernández, quien forma parte del Grupo de Trabajo sobre Innovación y Tecnología de la New Democratic Coalition, argumentó a través de un comunicado que el paquete legislativo se centra “en proteger la infraestructura energética crítica frente a las ciberamenazas, al tiempo que promueven una innovación responsable en el ámbito de la IA que modernice los sistemas de la red”.

La Ley de Desarrollo Resiliente para la Protección de la Red Eléctrica mediante IA (H.R. 7696) y la Ley de Estrategia Internacional de Modernización de la Red Energética mediante IA (H.R. 7697) fueron anunciadas este martes, pero introducidas en la Cámara de Representantes el 25 de febrero.

“Nuestra red eléctrica es esencial para todo, desde los hospitales hasta la seguridad nacional; sin embargo, enfrenta riesgos crecientes derivados de los ciberataques y de los fenómenos meteorológicos extremos”, expuso el comisionado residente. “La inteligencia artificial nos brinda nuevas herramientas para defender estos sistemas, fortalecer su resiliencia y modernizar el funcionamiento de nuestra infraestructura energética, pero debe desarrollarse de manera responsable. Mi legislación garantiza que los Estados Unidos lidere el desarrollo de las tecnologías necesarias para proteger nuestra red”.

Según Hernández, la discusión de estos proyectos resulta pertinente en vista del supuesto aumento en ciberamenazas contra la infraestructura crítica y el impacto de los fenómenos meteorológicos a los sistemas eléctricos.

El representante de California, Sam Liccardo, quien preside el referido grupo, planteó que una red eléctrica vulnerable expone a los adversarios de EE.UU. a la disrupción y frena la innovación estadounidense.

“Fortalecer y modernizar nuestra infraestructura energética protegerá nuestra seguridad nacional e impulsará nuestra economía de la innovación”, apostó el demócrata.

“La red eléctrica estadounidense se enfrenta a crecientes amenazas, desde sofisticados ciberataques hasta desastres climáticos, y debemos anticiparnos a los acontecimientos”, señaló la demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, también coauspiciadora del proyecto.

En el comunicado no se especifica cómo exactamente las medidas impactarían la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que no ha logrado levantarse del todo desde el huracán María en el 2017. Tampoco cuán expuesta está la isla a ciberataques de este tipo.

Lo que el escrito indica es lo siguiente: “La inteligencia artificial ya se utiliza para gestionar los sistemas energéticos y analizar las ciberamenazas, pero los expertos advierten que esta misma tecnología podría ser utilizada por adversarios para atacar la infraestructura de la red eléctrica”.

Los proyectos del comisionado residente Pablo José Hernández

El H.R. 7696 busca establecer un programa de subvenciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que universidades y laboratorios nacionales realicen pruebas avanzadas en las que se recreen ciberataques a las redes eléctricas. “Estos bancos de pruebas permitirían a los investigadores entrenar y evaluar de forma segura sistemas de inteligencia artificial diseñados para detectar y responder a las ciberamenazas”, lee otra parte del comunicado.

El proyecto de ley autorizaría $100 millones de dólares durante cinco años para esos fines, mientras requeriría la presentación de informes anuales al Congreso “sobre los riesgos emergentes y las medidas de mitigación”.

De aprobarse el H.R. 7697, se le ordenaría al Departamento de Estado de EE. UU. desarrollar una estrategia internacional integral para apoyar la modernización de la red eléctrica mediante IA.

“En colaboración con los Departamentos de Energía, Seguridad Nacional y Comercio de Estados Unidos, la estrategia promovería la investigación conjunta, los proyectos piloto, el despliegue de tecnología, la cooperación en ciberseguridad y la formación de personal con socios internacionales”, indicó el parte de prensa.

Ambas legislaciones tienen como coauspiciadores solo a Liccardo y Grijalva, quienes respaldaron la medida el mismo día de la introducción.

Ambos proyectos de ley fueron desarrollados con la ayuda de investigadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, institución líder en el campo de la ingeniería.

Sigue leyendo: