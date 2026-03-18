La Fed anuncia hoy su decisión sobre tasas de interés

Este miércoles 18 de marzo de 2026, la Reserva Federal (Fed) anunciará su decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos, en un contexto de inflación persistente, desaceleración económica y el impacto de la guerra contra Irán, que ha disparado los precios internacionales del petróleo.

El rango actual se ubica entre 3.50% y 3.75%, y la mayoría de los analistas anticipa que no habrá cambios. La decisión tendrá efectos directos en el costo del crédito para millones de familias.

¿Qué esperan los analistas para el anuncio de este miércoles?

Los analistas apuntan a que la Fed hará una pausa en los ajustes. De acuerdo con Investopedia, es probable que la Fed mantenga las tasas sin cambios mientras evalúa el comportamiento de la inflación en los próximos meses, aun cuando la economía está resintiendo los efectos de una alta inflación, de 2.4% en febrero, por encima del objetivo de 2% de la Fed.

“Los responsables de la política monetaria están adoptando una postura cautelosa antes de tomar nuevos movimientos”, indicó el análisis publicado esta semana.

Sin embargo, el contexto sigue complejo. Factores como el aumento en los precios de la energía y la incertidumbre global han presionado la inflación, lo que limita el margen de acción del banco central.

Para los consumidores, la decisión no es menor. Las tasas de la Fed influyen directamente en el costo de productos financieros clave:

Hipotecas , que podrían mantenerse elevadas

, que podrían mantenerse elevadas Tarjetas de crédito , con intereses altos sostenidos

, con intereses altos sostenidos Préstamos personales, aún costosos

Según la propia Reserva Federal, “las decisiones sobre tasas buscan equilibrar el control de la inflación con el crecimiento económico”, un objetivo que sigue siendo difícil de alcanzar en el entorno actual.

Si la Fed mantiene las tasas, el costo del crédito seguirá elevado. Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, esto significa seguir enfrentando tasas altas de interés en el pago de sus deudas y financiamiento.

Además del anuncio de las tasas, los analistas esperan el mensaje de Jerome Powell, presidente de la Fed, ya que podría ofrecer pistas sobre futuros recortes o nuevos ajustes.

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