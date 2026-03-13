La economía de EE.UU. se enfría: PIB creció solo 0.7% al final de 2025 mientras los precios siguen subiendo

La economía de Estados Unidos cerró el cuarto trimestre de 2025 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 0.7%, una cifra menor a estimaciones previas, mientras los precios al consumidor aumentaron 0.2% en enero de 2026.

De acuerdo con el reporte de datos del Departamento de Comercio, publicado este viernes 13 de marzo de 2026, se trata de una desaceleración moderada en la economía del país, al mismo tiempo que la inflación sigue presionando el costo de vida de millones de hogares, incluidos muchos latinos.

El crecimiento económico perdió fuerza al final de 2025

El reporte señala que la economía creció a una tasa anualizada de 0.7% durante el cuarto trimestre de 2025, una revisión a la baja frente a estimaciones previas de 1.4% publicadas en febrero“.

De acuerdo con datos citados por Associated Press, el menor crecimiento refleja principalmente el impacto del cierre gubernamental (shutdown) de 43 días ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, que provocó una caída del 16.7% en el gasto federal y restó más de un punto porcentual al crecimiento del PIB.

Además, el gasto de los consumidores, que representa aproximadamente dos tercios de la actividad económica del país, también se moderó, creciendo a un ritmo más lento que en trimestres anteriores.​

Economistas señalaron que factores como tasas de interés aún elevadas pese a los recortes recientes de la Reserva Federal (Fed), inflación persistente y un entorno económico más incierto están influyendo en la forma en que las familias gastan su dinero.

En trimestres anteriores, la economía estadounidense había mostrado un crecimiento más sólido: durante parte de 2024 y principios de 2025, el PIB creció a un ritmo cercano o superior al 2%, por lo que el resultado más reciente es una alerta por la desaceleración del final del año pasado.

El consumo sigue sosteniendo la economía, pero el ritmo es menor ritmo

A pesar de la desaceleración, el gasto del consumidor se mantiene como un pilar importante para la economía estadounidense.

Según el informe, el consumo de los hogares creció a una tasa anualizada de 2.0% durante el último trimestre del 2025, por debajo de la estimación preliminar de 2.4% y a un ritmo más lento que en trimestres anteriores.​

Este cambio refleja una tendencia que economistas habían advertido desde los meses anteriores: los hogares siguen consumiendo, pero con mayor cautela debido a los precios elevados y al costo del crédito.

Esto podría traducirse en una expansión económica más moderada durante 2026, si las condiciones para promover el crecimiento no mejoran mayor.

Por qué la desaceleración económica importa para tu bolsillo

Aunque el crecimiento económico continúa, el ritmo más lento en el que lo está haciendo, combinado con inflación persistente, puede afectar a muchas familias en el día a día. Cuando los precios suben más rápido que los ingresos, el poder de compra disminuye y el presupuesto familiar debe ajustarse.

Por qué el crecimiento del PIB se está desacelerando

El crecimiento económico de Estados Unidos depende en gran medida del gasto de los consumidores, la inversión empresarial y las condiciones del crédito. Cuando factores como tasas de interés altas o inflación persistente afectan el consumo, el ritmo de la economía tiende a moderarse, como muestran los datos más recientes del PIB.

La inflación sigue presionando los precios

Mientras el crecimiento económico se desacelera, la inflación continúa siendo una preocupación para los economistas: El Índice de Precios al Consumidor (CPI) registró un aumento general de 0.2% en enero, impulsado principalmente por incrementos en costos de vivienda y alimentos.



Según datos citados por Associated Press, la inflación anual se ubicó en 2.4% en enero, una reducción frente al 2.7% de diciembre, aunque todavía por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal.

El papel de la Reserva Federal en este contexto

Esta combinación de factores: crecimiento económico e inflación, será clave para las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.



El banco central realizó tres recortes consecutivos a finales de 2025, para dejarlas en un rango de 3.5% a 3.75%, aunque pausó los recortes en su reunión de enero de 2026.​



Si bien las tasas han bajado respecto a sus máximos de 2022 y 2023, siguen en niveles que encarecen el crédito para consumidores y empresas.



Las decisiones de la Fed en los próximos meses podrían influir directamente en sectores como hipotecas, préstamos personales y crédito automotriz.

¿Qué significa esto para las familias en Estados Unidos?

Para muchos hogares, incluidos millones de latinos, la combinación de un crecimiento económico más lento y precios elevados tiene consecuencias claras:

Mayor presión en gastos básicos, como alimentos y vivienda

Crédito más caro, debido a tasas de interés elevadas

Menor capacidad de ahorro en muchos hogares

Mayor incertidumbre económica

Para muchas familias trabajadoras, estos factores aumentan la sensación de que el dinero rinde menos que hace algunos años.



Por ello, incluso si la economía continúa creciendo, el impacto real se verá reflejado en el poder de compra de los hogares.

Perspectivas económicas para 2026

Aunque los datos reflejan una desaceleración, la economía estadounidense sigue expandiéndose y no hay señales claras de una recesión para los próximos meses.



Sin embargo, economistas advierten que el crecimiento podría mantenerse moderado durante el año, por factores como:

Evolución de la inflación

Decisiones de la Reserva Federal

Gasto de los consumidores

Condiciones económicas globales

¿Qué significa el crecimiento económico más lento para los consumidores?

Si bien un crecimiento económico más lento no necesariamente implica una recesión, sí podría indicar menor dinamismo en la economía. Para los consumidores, esto puede reflejarse en dificultades para obtener mejores salarios, crédito más caro y mayor presión en el costo de vida si la inflación continúa elevada.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que el PIB haya crecido 0.7%?

Significa que la economía de Estados Unidos siguió expandiéndose, pero a un ritmo relativamente más lento en comparación con otros periodos recientes.



¿Por qué se está desacelerando la economía?

El principal factor fue el cierre gubernamental de 43 días, que redujo el gasto federal. Además, las tasas de interés aún elevadas, la inflación persistente y el menor crecimiento en el gasto del consumidor también contribuyeron.​



¿La inflación sigue siendo un problema en Estados Unidos?

La inflación se está moderando —bajó a 2.4% anual en enero de 2026—, pero aún se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed.

​

¿Esto significa que habrá una recesión?

No necesariamente. La economía sigue creciendo, pero a un ritmo más lento.



¿Cómo puede afectar esto a las familias?

El principal impacto se siente en el costo de vida, ya que el aumento de precios reduce el poder de compra de muchos hogares.

Conclusión

Los datos más recientes muestran que la economía estadounidense sigue avanzando, pero con señales claras de desaceleración. El aumento del 0.7% del PIB en el último trimestre de 2025 refleja un ritmo menor, causado principalmente por el cierre gubernamental, mientras la inflación se modera, pero todavía presiona el costo de vida.



En los próximos meses, el desempeño de crecimiento económico, inflación y política monetaria determinará si las condiciones mejoran, pero mientras tanto, millones de familias en Estados Unidos percibirán el verdadero impacto en un dato muy concreto: si su dinero alcanza o no para cubrir el aumento de los precios.



Para los analistas, la gran pregunta ahora es si la economía continuará desacelerándose o si logrará mantener un crecimiento estable por lo que resta del año. Todo dependerá, en gran medida, de la evolución de la inflación y de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.



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