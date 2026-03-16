El arquero argentino Sergio “Chiquito” Romero se retira del fútbol

El fútbol argentino despide este lunes a uno de sus guardianes más icónicos de la era moderna. Sergio “Chiquito” Romero, el hombre que personificó la seguridad en el arco albiceleste durante casi una década, anunció su retirada definitiva del profesionalismo.

A sus 39 años, el cancerbero pone fin a un trayecto que comenzó en las inferiores de Racing Club y que lo llevó a recorrer las ligas más importantes del mundo, acumulando diez títulos .En declaraciones exclusivas a la agencia EFE, Romero confirmó que la decisión maduró durante los primeros meses de este 2026, mientras defendía los colores de Argentinos Juniors.

“Es hora de volcar mi experiencia desde otro lugar”, aseguró el guardameta, quien ya planea su carrera como entrenador.

Se retira el arquero con más partidos con Argentina

Con 96 partidos disputados, ostenta el récord absoluto de presencias para un arquero en la historia de la Albiceleste. Para dimensionar la magnitud de esta cifra, basta observar que Emiliano “Dibu” Martínez, baluarte del equipo en los últimos años, suma 57 encuentros.

Romero fue el cerrojo titular en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de las Copas América de 2011, 2015 y 2016. Su palmarés con la selección incluye el Mundial Sub-20 de 2007 en Canadá y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Fin de la carrera de un trotamundos

Surgido de Racing en 2006, Romero rápidamente dio el salto al viejo continente con el AZ Alkmaar de Países Bajos. Su periplo incluyó paradas en clubes de élite como el Manchester United, la Sampdoria, el Mónaco y el Venezia.

A pesar de que en Europa a menudo le tocó luchar desde la suplencia, su profesionalismo nunca estuvo en duda, ganándose el respeto de técnicos como Louis van Gaal y José Mourinho. Su regreso al fútbol argentino para vestir la camiseta de Boca Juniors en 2022 supuso un segundo aire en su carrera.

Romero fue el factor determinante para que el “Xeneize” alcanzara la final de la Copa Libertadores 2023, convirtiéndose en una muralla infranqueable en las definiciones por penaltis en octavos, cuartos y semifinales. Aquel pico de rendimiento lo reconcilió con el público local, aunque el final de su etapa en la Ribera fue amargo, marcado por errores técnicos y un tenso cruce con la grada de la Bombonera tras un Superclásico en 2024 que precipitó su salida del club.

La carrera de “Chiquito” en números

Sergio Romero se retira con números que avalan una trayectoria de consistencia en el alto rendimiento. En total, disputó 371 partidos a nivel de clubes, concediendo 351 goles y logrando la notable cifra de 150 vallas invictas.

Con su retiro, se cierra un capítulo fundamental de la transición del fútbol argentino hacia la gloria actual. Romero fue el puente entre las épocas de reconstrucción y la consolidación de una identidad competitiva que hoy disfruta la Selección.

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