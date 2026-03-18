Madre guatemalteca deportada vuelve a EE.UU. gracias a recurso legal

Una mujer guatemalteca que residía en Florida fue deportada a Guatemala tras acudir a una cita con autoridades migratorias en Orlando, acompañada por sus dos hijas menores de edad, quienes son ciudadanas estadounidenses.

Días después, regresó a Estados Unidos luego de una estrategia legal presentada por su equipo de abogados.

Impacto emocional en la familia

La madre, que pidió permanecer en el anonimato, describió la experiencia como “emocionalmente difícil” tanto para ella como para sus hijas. “Fue algo triste y a la vez feliz. Unas emociones encontradas”, relató a Univision.



Durante el proceso, su principal preocupación era el bienestar emocional de las menores, quienes fueron enviadas junto a ella a Guatemala, pese a su ciudadanía estadounidense.

Acción legal para regresar a Estados Unidos

Tras la deportación, la defensa de la mujer presentó un recurso judicial federal, conocido como habeas corpus, utilizado para cuestionar la legalidad de detenciones o custodia.



“Luego de que salimos de las oficinas de ICE tuvimos que hacer entonces una demanda federal, lo que se conoce como un habeas corpus”, explicó la abogada Ilia Garrity López, quien representa a la madre.



Gracias al trámite legal, la mujer regresó a Orlando el 11 de marzo, mientras su caso sigue generando dudas sobre la aplicación del procedimiento migratorio, especialmente respecto a las menores involucradas.

Unidad familiar y memorando de ICE

La abogada Garrity López señaló que un oficial de ICE mencionó la existencia de un memorando legal sobre decisiones relacionadas con la unidad familiar, que permite en algunos casos que menores viajen fuera del país con padres que enfrentan deportación.



“Existe algún memorando legal en donde dice que bajo la unidad familiar ellos pudiesen entonces tomar decisiones de remover a las niñas americanas”, indicó Garrity López.

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