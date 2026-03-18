Madre latina acuchillada esperando el bus en Queens, Nueva York: policía pide ayuda para ubicar al atacante

NYPD está pidiendo ayuda de la colectividad para ubicar al sospechoso de haber acuchillado a Lisette Ramales cuando se dirigía a una parada de autobús en Queens.

La joven madre de 29 años esperaba para cruzar la calle en la intersección de la 23ª Av y 94th St alrededor de las 6:17 a.m. del lunes, según informó la Policía de Nueva York. Su agresor llevaba un pasamontañas y no pronunció ni una sola palabra mientras la apuñalaba en una esquina, antes del amanecer.

Esta mañana NYPD publicó imágenes del sospechoso, quien fue captado en video cuando se acercó a Ramales. Se alejó brevemente para luego regresar corriendo y atacarla de nuevo.

La familia de Ramales afirma que la joven se está recuperando en el hospital, pero siente mucho dolor y le resulta difícil mover el brazo y la espalda, las zonas donde sufrió las heridas de arma blanca.

“Me llamó diciendo: ‘Mami, estoy herida. Me han apuñalado'”, declaró su madre a ABC News. Ramales relató que el sospechoso la acechó y la atacó sin provocación alguna.

Luego esta madre de tres hijos quedó encorvada de dolor en una fría esquina, ante la mirada atónita de los transeúntes. “Mi hija es una buena chica. Es una persona seria. Tiene buenos amigos. No tiene problemas con nadie en nuestro vecindario”, afirmó la madre de Ramales.

La policía recuperó un cuchillo en el lugar de los hechos, pero que aún buscan al sospechoso, quien vestía completamente de negro y huyó hacia el este por la 23.ª Av. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, la semana pasada Olmedo Osorio fue sentenciado por apuñalar mortalmente a Freddy Jiménez (55) durante una discusión en una parada de autobús en Queens (NYC) en 2022.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, en violencia callejera y doméstica, así como dentro de establecimientos comerciales, en el transporte público y áreas de cajeros automáticos ATM.