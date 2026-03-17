Homicidio en parada de bus en Queens, Nueva York: latino sentenciado

Olmedo Osorio fue sentenciado a una pena de entre 15 años y cadena perpetua por apuñalar mortalmente a Freddy Jiménez (55) durante una discusión en una parada de autobús en Woodside, Queens (NYC).

El acusado de 50 años había sido declarado culpable por un jurado en enero pasado de múltiples cargos relacionados con el crimen sucedido el 19 de septiembre de 2022, aproximadamente a la 1:45 a.m.

“Tras haber bebido en un bar local y al no poder pagar su cuenta, este acusado se vio envuelto en una pelea con Freddy Jiménez, de 55 años, y lo apuñaló siete veces en una parada de autobús cercana. Este fue un acto insensato que dejará un impacto duradero en la familia y los amigos de la víctima. La sentencia de hoy no devolverá la vida al señor Jiménez, pero es de esperar que sus seres queridos encuentren una sensación de cierre al saber que se ha hecho justicia”, declaró el miércoles la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Osorio, ex residente de Maspeth, fue declarado culpable en enero de homicidio, manipulación de pruebas físicas y posesión criminal de un arma. Ahora la jueza del Tribunal Supremo de Queens, Mary Bejarano, lo sentenció a una pena de entre 15 años y cadena perpetua.

Según los cargos y los testimonios del juicio, Osorio y Jiménez se encontraban como clientes en el “Pasiones Sports Bar”, situado en 69th St en Woodside. El acusado pidió una cerveza, pero no tenía suficiente dinero en efectivo para pagarla. El personal del bar le indicó a Osorio que podía tomar la bebida, pero que debía retirarse del local inmediatamente después, dado que no podía pagar. La víctima y el acusado no interactuaron entre sí mientras permanecieron dentro del bar.

El gerente del bar le pidió a Osorio que se retirara del establecimiento aproximadamente a las 2:19 a.m., después de que él intentara pedir otra bebida sin contar con el dinero para pagarla. Aproximadamente a las 2:38 a.m. Jiménez también salió del bar y caminó hacia una parada de autobús cercana.

Osorio se encontraba sentado allí y ambos hombres intercambiaron palabras. Jiménez se acercó al acusado, quien se puso de pie y empujó a la víctima. Ambos individuos se enfrascaron en un altercado físico, momento en el que Osorio apuñaló a Jiménez en siete ocasiones. Después huyó del lugar y se deshizo del cuchillo arrojándolo detrás de una vivienda cercana.

Jiménez fue declarado muerto en un hospital local. La Oficina del Médico Forense (OCME) determinó que una de las puñaladas penetró su corazón y le causó la muerte.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, en violencia callejera y doméstica, así como dentro de establecimientos comerciales, en el transporte público y áreas de cajeros automáticos ATM.

Esta semana una joven de 24 años fue apuñalada varias veces durante una disputa entre vendedores de comida en el famoso Central Park de Manhattan (NYC) a plena luz del día. A principios de este mes George Dourdounas murió dramáticamente apuñalado a los 75 años durante una disputa entre vecinos en Queens (NYC).

En enero el adolescente Josué Arturo murió tras apuñalado en el cuello a media tarde en una calle cerca de su casa en Queens (NYC). En diciembre Shashamanie Thompson, madre de 30 años, fue apuñalada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, que solía estar en el pasillo, informaron los fiscales.

También Edeedson “Eddy” Cine, empleado de CVS en Long Island (NY), falleció apuñalado trabajando el día de navidad. En octubre Miguel Batiz (35) murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx. También en ese condado en noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento.