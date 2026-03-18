Mujer compra 4 boletos de lotería y gana en todos, llevándose más de $200,000 en total

Una mujer en Carolina del Sur vivió una experiencia poco común al comprar cuatro boletos de lotería y resultar ganadora en todos ellos, incluyendo un premio mayor de $200,000.

El inesperado resultado ocurrió tras una compra casual que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más afortunados de su vida.

Cuatro boletos, cuatro premios

De acuerdo con la Lotería de Educación de Carolina del Sur, la mujer adquirió cuatro boletos raspaditos de $5 en la tienda Stop-A-Minit, ubicada en West Main Street, en la ciudad de Liberty.

Al revisar sus boletos, descubrió que todos eran ganadores.

Los dos primeros le otorgaron un total de $20, el tercero le dio $5, y el cuarto –correspondiente al juego Neon Jackpot– resultó ser el premio mayor de $200,000.

Un premio difícil de creer

La ganadora confesó que aún no asimila lo ocurrido.

“Cuando lo asimile, podré decirte cómo se siente. Aún no logro entenderlo“, expresó tras conocer el resultado.

Planes para el dinero

Según informó la propia ganadora, planea utilizar el dinero obtenido para comprar una nueva vivienda.

El caso ha llamado la atención por la baja probabilidad de que todos los boletos comprados resulten premiados, especialmente cuando uno de ellos incluye un premio mayor.

Un golpe de suerte poco común

Aunque es habitual que algunos boletos resulten ganadores, obtener premios en todos los intentos es una situación inusual dentro de los juegos de azar.

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