Orlando Bloom pide $12 millones de dólares por su mansión de Malibú

El actor Orlando Bloom ha decidido deshacerse de otra de sus propiedades en Los Ángeles. La propiedad de la que ahora se quiere deshacer está ubicada en Malibú y le pertenece desde hace 15 años.

La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $12 millones de dólares, una cifra superior a los $2.5 millones de dólares que él pagó por el sitio en 2011. Esa compra la hizo junto con Miranda Kerr, quien era su esposa en ese momento.

Esta mansión frente al mar tiene una gran importancia para Bloom, pues se sabe que el hijo que tuvo con Kerr se crió en Malibú, entre esta propiedad y otra que adquirió su exesposa tras separarse en 2013.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como una propiedad “con un ambiente de resort, paisajismo y comodidades, privacidad excepcional y vistas panorámicas al océano, esta residencia en el oeste de Malibú es un refugio durante todo el año”.

Durante todos los años que Bloom fue propietario del lugar, el actor se encargó de hacer reformas en el sitio que han mantenido en buen estado la estructura que data de los años 70. Sobre el diseño, el listado dice: “El diseño de planta abierta invita a una vida interior-exterior fluida y al entretenimiento en un entorno espacioso, acentuado por techos altos con vigas, un amplio uso de vidrio y hermosos pisos de madera y baldosas”.

La casa principal tiene una extensión de 4,181 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. “La sala familiar, con vistas a la montaña y al océano, sistema de sonido integrado y una hilera de ventanas altas, cuenta con un comedor informal y puertas corredizas de vidrio que dan al patio trasero”, se describe.

Esta propiedad también tiene áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Bloom ha vendido otras residencias en el último año. Por ejemplo, el actor recibió $7 millones de dólares por una casa en Beverly Hills.

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